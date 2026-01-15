Більшість вже встигли побачити новий сезон "Орел і решка", який повернувся в доволі незвичайному форматі: цього разу повністю створений за допомогою ШІ. Реакція глядачів виявилася неоднозначною: одні з радістю приймають зміни та повернення довгоочікуваної програми, інші ж категорично не сприймають новий формат.

24 Канал мав можливість поспілкуватися з Оленою Синельниковою – генеральною директоркою проєкту "Орел і решка" – про повернення довгоочікуваного шоу, який не виходив ще з лютого 2022 року.

Цього разу програма вийде в унікальному форматі – "Орел і решка. ШІ". В інтерв'ю Олена розповіла про всі етапи створення нового випуску: від народження ідеї та її реалізації до труднощів виробництва та реакції глядачів на абсолютно новий для них формат.

Як виникла ідея створити "Орел і решка" у форматі ШІ?

Коли ви вперше серйозно задумались над ідеєю нового формату "Орла і решки" без реальних ведучих?

Якщо бути чесною, з лютого 2022 року думок про повернення на екрани не було взагалі. По-перше, це дуже дорогий розважальний формат, а всі ресурси компанії тоді були спрямовані на допомогу армії. По-друге, багато наших співробітників, які роками створювали "Решку", пішли до лав ЗСУ. Та й загалом – про який тревел можна говорити, коли в країні війна.

Як виглядає випуск, створений ШІ / Інстаграм orelireshka_official

Беручи паузу, ми до кінця не розуміли, чи це справді пауза, чи фінал цілої епохи "Орла і решки". Було очевидно: поки тривають бойові дії, повернення до класичного формату неможливе,

– розповідає Олена Синельникова.

Але цього літа наша незмінна генеральна продюсерка Нателла Крапівіна познайомила команду з креативним продакшном RIZZ GROUP, які активно працюють із ШІ для міжнародного ринку. Вони згенерували невеликий фрагмент потенційного випуску "Орла і решки". Це настільки мене вразило й надихнуло, що вже наступного дня я збирала команду по всьому Києву, щоб почати роботу над "Орел і решка. ШІ".

Чи можна зберегти емоції шоу без живих ведучих?

Ведучі та їхні емоції завжди були родзинкою шоу. Чи не боїтеся, що ШІ-ведучих глядач не сприйме?

Емоції та переживання ведучих завжди були родзинкою нашого проєкту, і я це прекрасно розумію. Саме тому для мене було принципово зібрати ту саму, "стару" команду "Тінспіріта", яка ще з перших сезонів буквально жила "Решкою" – до самого лютого 2022 року.

Ведучі під час подорожі / Фото надані пресслужбою

Це люди, які працювали з усіма ведучими та знають їхні реакції, поведінку, характер. Їхній досвід дозволив змоделювати типові емоції ведучих у різних ситуаціях.

Частина аудиторії може не сприйняти новий формат. Як ви плануєте з цим працювати?

Ми розуміємо, що не вся аудиторія одразу сприйме новий формат. Але нам до цього не звикати. Кожного разу, коли з'являлася нова пара ведучих, глядачі писали: "Поверніть Жанну", "Поверніть Лесю", "Поверніть Бєднякова". А потім наставав етап прийняття – і ті самі "бісячі" ведучі ставали улюбленими.

До речі, найбільше хейту на старті отримали саме Андрій Бєдняков і Антон Птушкін. А сьогодні їх вважають найкращими за всю історію проєкту. Тож я вірю, що стадія прийняття настане і цього разу. У світі, який так стрімко діджиталізується, було б дивно не спробувати.

Наскільки ШІ-виробництво справді простіше й дешевше?

Чи справді виробництво ШІ-формату значно дешевше за класичні зйомки?

На перший погляд здається, що ШІ-продукт значно дешевший за класичні зйомки. Але короткі ролики ми зробили не випадково. Повноцінний 45-хвилинний випуск, повністю згенерований штучним інтелектом і при цьому якісний, – це теж недешево.

Процес зйомок / Фото надані пресслужбою

Якщо порівнювати один великий випуск і кілька коротких ШІ-роликів по три хвилини з однієї країни, то другий варіант виглядає компактнішим і швидшим у виробництві. Хоча ресурсів він вимагає не менше.

Багатьом здається, що "згенерувати у ШІ" – це натиснути кілька кнопок і пити каву, поки нейромережа все зробить сама. Насправді це складний, довгий процес, який потребує високої кваліфікації, терпіння й режисерського бачення.

У чому штучний інтелект перевершив класичний формат?

Чи було щось, що ШІ зміг зробити краще за людину?

Завдяки ШІ ми нарешті "побували" в Мавританії – країні, куди за всі роки існування "Орла і решки" нам так і не вдалося дістатися через складну логістику та дозволи.

Олена Синельникова, генеральна директорка "Орла і решки" / Фото надані пресслужбою

До того ж не кожен реальний ведучий погодиться їсти щось сумнівне в Індії чи стрибати у прірву. А Марк і Даша (ведучі нового сезону шоу, – 24 Канал) готові на все. Принаймні поки що – до повстання машин.

На які труднощі наатрапила команда під час роботи з ШІ?

Що виявилося найскладнішим у роботі над новим сезоном?

Найбільша проблема – наша уява значно випереджає можливості ШІ. Деякі жарти й локації просто неможливо було реалізувати. Окрема історія – наголоси: ШІ вперто говорив "сАхара", "ринок розлучЕних жінок" і "лавОвий тунель".

Як виглядає випуск, створений ШІ / Інстаграм orelireshka_official

У підсумку ми вирішили озвучувати ведучих голосами українських акторів дубляжу, які додали правильних наголосів, емоцій і характеру. Але тут виникла інша проблема – ліпсінг українською. ШІ її розуміє поки що погано, тому спочатку всі випуски створювались англійською, а вже потім проходили "лагідну українізацію". Так, неточності помітні, але ця технологія дуже швидко розвивається.

ШІ-сезон – експеримент чи новий етап розвитку "Орла і решки"?

ШІ-сезон – це тимчасовий експеримент чи початок нової ери "Орла і решки"?

Я не вірю, що ШІ повністю замінить живих ведучих "Орла і решки". Але він точно має право на існування – можливо, в трохи зміненому форматі. Я буду щаслива, якщо в мирній Україні ми зможемо робити обидва формати паралельно.

Хто першим відреагував на новий формат "Орел і решка. ШІ"?

Хто став першими глядачами нового формату і якою була їхня реакція?

Олена Синельникова, генеральна директорка "Орла і решки" / Фото надані пресслужбою

Першими глядачами були наші близькі й родичі – така собі фокус-група. Але головний орієнтир для нас завжди – глядач, якому на старті зазвичай нічого не подобається.

Чи вдалося втілити візуальну картинку такою, якою ви її уявляли?

ШІ сприймає себе як митця, тому перші драфти були дуже кумедними: карась із котячими вусами, масажист у Мумбаї з двома рядами нижніх зубів – і таких моментів було чимало. Шлях до картинки з нашої голови щоразу був непростим.

Що важливо знати глядачеві перед переглядом "Орел і решка. ШІ"?

Що б ви хотіли сказати глядачам, які вперше побачать "Орел і решка. ШІ"?

Насамперед – дякую всім, хто чекав повернення "Орла і решки". І дозволю собі без зайвої скромності нагадати: саме "Орел і решка" фактично відкрила тревел-блогінг. Ми першими почали чесно говорити – подобається чи ні, смачно чи ні, страшно чи ні. Сьогодні кожен, хто подорожує, знімає блог у цьому ж стилі – і це круто.

Під час пандемії ми першими почали "мандрувати з дивана", залучаючи глядачів з усього світу. І зараз, у нову еру штучного інтелекту, ми просто не могли не спробувати стати першими тревел-шоу, повністю створеним ШІ.

ШІ на телебаченні: допомога чи загроза?

Чи зможе ШІ в майбутньому замінити людей на телебаченні?

Олена Синельникова, генеральна директорка "Орла і решки" під час подорожі / Фото надані пресслужбою

Нова технологічна ера вже настала. Технології завжди змінюють одні одних – хтось адаптується швидше, комусь потрібно більше часу. Але інтерес до "живого" формату ніколи не зникне.

Ми й досі регулярно отримуємо повідомлення з питанням: "Коли буде кастинг на ведучих і як туди потрапити?" Це означає одне – мрія стати ведучим "Орла і решки" жива. І саме за ці справжні емоції наш проєкт і люблять.

