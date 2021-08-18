Оптична ілюзія: острів на Алясці висить у повітрі

Летюча "тарілка", яка з'явилась на Алясці, викликає неабиякий подив. Насправді блюдце – це острів, який потрапив у оптичну ілюзію.

Дивовижні кадри з ефектом "Fata Morgana" були відзняті з човна у льодовиковій бухті. Летючий острів просто вражає користувачів, які не завжди вірять у справжність цих кадрів.

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Острів на Алясці висить у повітрі

Острів на Алясці виглядає так, наче літає у повітрі. Відео, де тарілка парує над водою, розмістили на сторінці Національного парку та заповідника льодовикової затоки у фейсбуці.

Самотній острів у затоці виглядає мізерним на противагу 3,3 мільйона акрів засніжених гір, льодовиків та тропічних лісів. Такі унікальні здібності невеликий клаптик землі отримав завдяки явищу "Fata Morgana" . Це відбувається тоді, коли шар теплого повітря скупчується поверх холодного і створює ефект лінзи зі світлом, що прогинається при проходженні через щілини повітряних потоків.



Острів застиг у повітрі / Скриншот з відео

Наука, уява і трохи природних явищ перетворили острів на НЛО.

Ви були свідком цього міражу, перебуваючи на #GlacierBay? Фата Моргана – це міраж, який можна побачити у вузькій смузі на горизонті Землі,

– написали співробітники Glacier Bay у фейсбуці.

Дивовижні кадри з міражем були відзняті у червні цього року. Три круїзні лайнери потрапили в оптичну ілюзію і здавались примарливими кораблями з морської легенди "Летючий голландець". Вони плавали біля берегів південного міста Лімасол, що на Кіпрі.



Круїзні лайнери на Кіпрі / Фото Daily mail

Ще один знімок був зроблений на узбережжі у Пейнтоні, штат Девон. Ці три кораблі теж зависли над морем у повітрі.



Кораблі у міражі, штат Девон / Фото Daily mail



Корабель у повітрі / Фото Daily mail

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