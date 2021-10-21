Оновлені правила карантину після в'їзду до України: що змінилося і як тепер працюватиме "Вдома"

Кабінет міністрів ухвалив нові правила щодо перетину державного кордону України невакцинованими людьми. Відтепер їм потрібно буде встановити застосунок "Вдома".

Як зауважується, застосунок оновився. Встановлювати його потрібно буде лише на 72 години, доки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.

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Застосунок "Вдома" оновився: що змінилось

Мінцифра розробила застосунок Вдома за декілька днів. Торік ним скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14-денний карантин. Завдяки застосунку у мандрівників була можливість самоізолюватися вдома або ж здати ПЛР-тест і завершити карантин.

Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото,

– зазначив Михайло Федоров.