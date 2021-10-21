Оновлені правила карантину після в'їзду до України: що змінилося і як тепер працюватиме "Вдома"
Кабінет міністрів ухвалив нові правила щодо перетину державного кордону України невакцинованими людьми. Відтепер їм потрібно буде встановити застосунок "Вдома".
Як зауважується, застосунок оновився. Встановлювати його потрібно буде лише на 72 години, доки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.
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Застосунок "Вдома" оновився: що змінилось
Мінцифра розробила застосунок Вдома за декілька днів. Торік ним скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14-денний карантин. Завдяки застосунку у мандрівників була можливість самоізолюватися вдома або ж здати ПЛР-тест і завершити карантин.
Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото,
– зазначив Михайло Федоров.
Так, відповідно до оновленого документа, невакцинованим особам, як і раніше, доведеться встановлювати застосунок "Вдома".
Для реєстрації потрібно буде вказати наступні дані:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- серія та / або номер паспорта;
- місце самоізоляції;
- номер телефону.
Після цього впродовж 72 годин людина зобов'язана зробити ПЛР чи антиген тест, результат якого має з'явитися у застосунку. Якщо тест буде негативний – "Вдома" можна видалити, у випадку позитивного результату слід зателефонувати своєму сімейному лікарю.
Якщо ж людина не зробила тест після прибуття до України, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.
Громадяни України, які відмовляться встановлювати застосунок – вирушать на 14-денну обсервацію, а іноземці не зможуть в'їхати на територію України.Зверніть увагу! Голова МЗС України – Дмитро Кулеба заявив, що ЄС може виключити Україну з "зеленого списку". Причиною цього є зростання кількості випадків захворювання на коронавірус.