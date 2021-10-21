Як зауважується, застосунок оновився. Встановлювати його потрібно буде лише на 72 години, доки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.
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Застосунок "Вдома" оновився: що змінилось
Мінцифра розробила застосунок Вдома за декілька днів. Торік ним скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14-денний карантин. Завдяки застосунку у мандрівників була можливість самоізолюватися вдома або ж здати ПЛР-тест і завершити карантин.
Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото,
– зазначив Михайло Федоров.
Так, відповідно до оновленого документа, невакцинованим особам, як і раніше, доведеться встановлювати застосунок "Вдома".
Для реєстрації потрібно буде вказати наступні дані:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- серія та / або номер паспорта;
- місце самоізоляції;
- номер телефону.
Після цього впродовж 72 годин людина зобов'язана зробити ПЛР чи антиген тест, результат якого має з'явитися у застосунку. Якщо тест буде негативний – "Вдома" можна видалити, у випадку позитивного результату слід зателефонувати своєму сімейному лікарю.
Якщо ж людина не зробила тест після прибуття до України, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.
Громадяни України, які відмовляться встановлювати застосунок – вирушать на 14-денну обсервацію, а іноземці не зможуть в'їхати на територію України.