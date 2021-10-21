Як зауважується, застосунок оновився. Встановлювати його потрібно буде лише на 72 години, доки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.

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Застосунок "Вдома" оновився: що змінилось

Мінцифра розробила застосунок Вдома за декілька днів. Торік ним скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14-денний карантин. Завдяки застосунку у мандрівників була можливість самоізолюватися вдома або ж здати ПЛР-тест і завершити карантин.

Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото,

– зазначив Михайло Федоров.