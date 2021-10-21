Адже в Україні цифра надзвичайно низька – 18% населення. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Через низьку вакцинацію Європа може обмежити в'їзд українцям

На думку міністра, ще однією стороною вакцинації, яка може вмотивувати нарешті убезпечити себе від ковіду – є туризм.

У часи пандемії це дуже болюча тема. Тисячі, десятки тисяч зірваних поїздок, бо країни швидко змінюють правила для в’їзду. І в цьому є логіка. Їхні уряди піклуються про безпеку своїх громадян, підтримують відповідний рівень вакцинації,

– зауважив Ткаченко.

Він констатував, що європейські показники вакцинації – близько 70%, в ОАЕ вакциновано практично все населення – 98%, а в Україні ця цифра дуже низька – 18%.

Як підсумував Ткаченко, обмеження триватимуть до того часу, доки Україна не досягне хоча б близького до європейського рівня вакцинації.

Зверніть увагу! Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей. Загалом провели 15 117 165 щеплень.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Ще одна сторона вакцинації, яка може вмотивувати нарешті убезпечити себе від ковіду – туризм.

У часи пандемії це дуже болюча тема. Тисячі, десятки тисяч зірваних поїздок, бо країни швидко змінюють правила для в'їзду. І в цьому є логіка. Їхні уряди піклуються про безпеку своїх громадян, підтримують відповідний рівень вакцинації.

Вчора наткнувся на статистику вакцинацій у світі. Європейські показники – близько 70%. В ОАЕ вакциновано практично все населення – 98%. В Україні ця цифра – 18%, що надзвичайно мало.

Як до нас, як до туристів, ставитимуться країни з високим рівнем вакцинації? Пам'ятаєте, у лютому 2020-го року наші туристи поверталися на Батьківщину з вже охопленого епідемією китайського Вуханю. Їх везли на обсервацію в Нові Санжари. Залякані люди тоді навіть кидали камінням в автобуси…

Звісно, європейці українських туристів каміннями не закидають. Просто не виключайте, що такими темпами вакцинації, нам можуть максимально обмежити в'їзд. І обмеження триватимуть, доки ми не досягнемо хоча б близького до європейського рівня вакцинації.

І тут вже актуальною стає фраза: "Європа починається з тебе!" Тому, друзі, вакцинуйтеся. Європа починається з вас!