Как отмечается, приложение обновилось. Устанавливать его нужно будет только на 72 часа, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген, а проходить самоизоляцию можно будет без него.

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Приложение "Дома" обновилось: что изменилось

Минцифра разработала приложение Дома за несколько дней. В прошлом году им воспользовались почти миллион человек, возвращавшихся из-за границы и проходили 14-дневный карантин. Благодаря приложению у путешественников была возможность самоизолироваться дома или сдать ПЦР-тест и завершить карантин.

Теперь, учитывая актуальную ситуацию, Дома изменит свои функции. Его нужно будет устанавливать на 72 часа и не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото,

– отметил Михаил Федоров.

Так, согласно обновленному документу, невакцинированным лицам, как и раньше, придется устанавливать приложение "Дома".

Для регистрации нужно будет указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

серия и / или номер паспорта;

место самоизоляции;

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест, результат которого должен появиться в приложения. Если тест будет отрицательный – "Дома" можно удалить, в случае положительного результата следует позвонить своему семейному врачу.

Если же человек не сделал тест по прибытии в Украину, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы, которые избирательно будет проверять пребывания в месте самоизоляции.

Граждане Украины, которые откажутся устанавливать приложения – отправятся на 14-дневную обсервацию, а иностранцы не смогут въехать на территорию Украины.

Обратите внимание! Глава МИД Украины – Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС может исключить Украину из "зеленого" списка. Причиной этого является рост количества случаев заболевания коронавирус.