Одноденний розпродаж у Wizz Air: знижки до 30% на всі рейси

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запустила одноденний розпродаж до Дня знань. Акційні пропозиції розповсюджуються на всі рейси й маршрути.

Придбати квитки зі знижкою можна на будь-який рейс, на який зараз відкрито продаж. За умовами акції, розмір знижки може досягати 30%.

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Знижка застосовується до тарифу і обов'язкових зборів та не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо і не входять в обраний тариф.

Квитки Wizz Air безповоротні

Забронювати акційні квитки можна лише до кінця сьогоднішнього дня на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

В межах цього розпродажу Wizz Air пропонує докупити послугу Wizz Flex зі знижкою 50%. Вона дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок. Далі ці кошти можна використовувати для бронювання нових квитків і послуг лоукостера.

Послугу можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 18 євро за кожен рейс і кожного пасажира.

Крім того, Wizz Flex пропонує ще одну опцію – зміна дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без оплати штрафу. Однак, якщо новий квиток дорожчий, авіакомпанія виставить рахунок на доплату.

Зауважимо, раніше Wizz Air заявив, що відновить регулярні рейси із Києва до Будапешту. Польоти розпочнуть здійснювати з 13 вересня