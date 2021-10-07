Одноденні знижки 20% на рейси до Італії від Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує клієнтам 20% знижки на вибрані рейси до та з Італії. Акція діє лише впродовж сьогоднішнього дня.

Акційна ціна актуальна лише для бронювань через сайт Wizz Air або мобільний додаток WIZZ. Знижки не розповсюджуються на групові замовлення.

Читайте також МАУ влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з Києва до Грузії та Вірменії

В які міста Італії можна полетіти з Wizz Air

З Києва до:

Болоньї;

Венеції;

Катанії;

Мілану;

Неаполю;

Риму.

Зі Львова до:

Верони;

Катанії;

Мілану;

Неаполю;

Риму.

З Одеси та Харкова до:

Болоньї;

Венеції Тревізо;

Мілану;

Риму.

З українського міста Харків авіаперевізник літає до Венеції Тревізо, Мілану та Риму, а із Запоріжжя тільки до Мілану.

Акція діє лише 7 жовтня з 00:00 до 23:59 й поширюється на рейси до 12 грудня 2021 року.

Відзначимо, раніше Wizz Air заявив, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрив.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.