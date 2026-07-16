Стандартна фраза "Дайте мені найкращий номер" на рецепції не завжди допомагає отримати бажаний результат, розповіла турагентка Ірина @ira_hottout3 у своєму тіктоці. У готелях зазвичай орієнтуються на категорію номера, яку забронювали, а не просто на прохання гостя.

Як отримати найкращий номер в готелі?

Та щоб підвищити свої шанси на приємний бонус під час заселення, можна спробувати інший підхід. Замість того, щоб вимагати кращий варіант, варто показати готелю, що ви можете його добре прорекламувати.

Наприклад, на рецепції можна сказати, що ви із задоволенням залишите позитивні відгуки про готель на туристичних платформах й поділитеся враженнями у соціальних мережах – інстаграмі, фейсбуці чи тіктоці.

Готелі цінують хороші рекомендації від гостей, оскільки відгуки часто впливають на вибір майбутніх туристів. Саме тому персонал іноді може піти назустріч і запропонувати кращий номер, якщо є така можливість.

Водночас варто пам’ятати, що такий спосіб не гарантує безкоштовного підвищення категорії номера. Багато залежить від завантаженості готелю, наявності вільних номерів та конкретних правил.

Головний лайфхак при заселенні: дивіться відео

Що робити, якщо вам пропонують поганий номер?

Раніше турагентка розповідала, що у готелях Єгипту і Туреччини туристів часто намагаються заселити в гірші номери. Опинившись у такій ситуації потрібно спочатку працівникам рецепції показати свій ваучер. На ньому буде зазначено, за який тип номера ви заплатили, а на сайті можна навіть знайти фото.

Якщо ж питання не вирішиться, потрібно зателефонувати місцевому гіду, номер якого зазначений на ваучері. Він повинен допомогти вирішити проблему.

Найважливіше, що не треба робити – це одразу заселятися в номер. Спочатку валізи потрібно залити на рецепції й оглянути номер. Якщо він вас не буде влаштовувати – не заселяйтеся. У такому разі добитися нового номера буде набагато легше.