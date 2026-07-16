Стандартная фраза "Дайте мне лучший номер" на стойке регистрации не всегда помогает добиться желаемого результата, рассказала турагент Ирина @ira_hottout3 в своем тиктоке. В отелях обычно ориентируются на категорию номера, которую провели при бронировании, а не просто на просьбу гостя.

Как получить лучший номер в отеле?

Но чтобы повысить свои шансы на приятный бонус при заселении, можно попробовать другой подход. Вместо того чтобы требовать лучший вариант, стоит показать отелю, что вы можете его хорошо прорекламировать.

Например, на стойке регистрации можно сказать, что вы с удовольствием оставите положительные отзывы об отеле на туристических платформах и поделитесь впечатлениями в социальных сетях – в инстаграме, Facebook или TikTok.

Отели ценят хорошие рекомендации от гостей, поскольку отзывы часто влияют на выбор будущих туристов. Именно поэтому персонал иногда может пойти навстречу и предложить лучший номер, если есть такая возможность.

В то же время стоит помнить, что такой способ не гарантирует бесплатного повышения категории номера. Многое зависит от загруженности отеля, наличия свободных номеров и конкретных правил.

Главный лайфхак при заселении: смотрите видео

Что делать, если вам предлагают плохой номер?

Ранее турагент рассказывала, почему туристов в отелях Египта и Турции часто пытаются заселить в номера худшего качества. Оказавшись в такой ситуации, сначала нужно показать сотрудникам стойки регистрации свой ваучер. На нем будет указано, за какой тип номера вы заплатили, а на сайте можно даже найти фото.

Если же вопрос не решится, нужно позвонить местному гиду, номер которого указан на ваучере. Он должен помочь решить проблему.

Самое главное, чего не следует делать, – это сразу заселяться в номер. Сначала чемоданы нужно оставить на стойке регистрации и осмотреть номер. Если он вас не устроит – не заселяйтесь. В таком случае добиться нового номера будет гораздо проще.