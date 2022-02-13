Одна з авіакомпаній перетворить свій бізнес-клас на лаунж-зони: розкішні фото й відео

Найбільший авіаперевізник Фінляндії перетворить крісла бізнес-класу на індивідуальні лаунжі. Finnair зробить це в межах повного поновлення свого далекого флоту.

Оновити салони усіх авіалайнерів для далеких польотів Airbus A330 та Airbus A350 планують за 2 роки. Як відомо, бюджет програми складає 200 мільйонів євро.

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Finnair перетворить бізнес-клас на повітряний лаунж

Для найвищого класу обслуговування Finnair вибрав концепцію лаунжу в аеропорті Гельсінкі.

– зони в терміналі, передбачені для того, щоб пасажири могли попрацювати чи відпочити перед вильотом.

Так, нові крісла бізнес-класу AirLounge на спеціальне замовлення Finnair розробила компанія Collins Aerospace, яка має великий досвід у випуску обладнання авіалайнерів.

Який вигляд матимуть лаунж-зони

Відповідно до нової концепції, пасажир отримає доступ до індивідуальної каюти, максимально відокремленої від решти салону. Каюта з м'якою оббивкою оснащена екраном, місцями для зберігання речей, звичайною розеткою, портами USB та бездротовою зарядкою.



Індивідуальна каюта AirLounge / Фото Finnair

Слід зазначити, що крісла бізнес-класу розміщені за схемою 1+2+1. Тобто, щоб вийти в прохід, пасажиру не доведеться турбувати сусіда.



Лаунж-зони в літаках Finnair / Фото Finnair

Також оновлене місце бізнес-класу можна трансформувати у горизонтальне ліжко.

Ми відтворили комфорт, який людина відчуває удома. Тепер пасажири можуть рухатися вільніше і займати різні положення, що було неможливо зі звичайними кріслами бізнес-класу,

– підкреслив Девід Кондо з відділу роботи з клієнтами Finnair.



Крісло AirLounge трансформується у горизонтальне ліжко / Фото Finnair

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Крім того, авіаперевізник встановить у літаках новий салон преміального економкласу. Він складатиметься з 26 місць, а його крісла також будуть оновлені.

Перший літак із новим салоном на рейсах Finnair полетить вже навесні. Деталі маршрутів авіакомпанія оголосить 1 березня.

Нові салони Finnair: дивіться відео