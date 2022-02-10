Наразі команда Делеза підготувала обґрунтування проєкту та домовилася про співпрацю з будівельною компанією DUVAL Group. Зараз займаються пошуком літака та інвесторів. Якщо це вдасться зробити швидко, то ідею почнуть втілювати вже в 1 кварталі 2022 року.

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Airbus A380 перетворять на готель: що відомо

У майбутньому готелі, авіалайнері-гіганті, розмістять 31 номер з душовими й туалетними кімнатами. У фюзеляжі буде три типи номерів: стандарт, делюкс та сьют.

Останні стануть родзинкою готелю – один у носовій частині матиме вихід у кабіну пілотів, а другий у хвості займе одразу два поверхи.



Airbus A380 стане розкішним готелем / Фото projet-envergure.com

Також поруч із готелем збудують ресторан на 60 місць, стилізований під диспетчерську вежу. З його тераси відкриватиметься панорама на найбільший пасажирський літак. Потрапити до нього можна буде через міст, з'єднаний з літаком.



Міст, яким з'єднають готель із рестораном / Фото із твіттеру @Flyin18T

За словами авторів проєкту, списаний авіалайнер встановлять на околиці аеропорту Тулуза у Франції. Саме там розташований завод з виробництва літаків Airbus та великий виставковий комплекс.

Ціни на цей унікальний готель поки неоголошені. Втім, відомо, що його планують відкрити 2024 року.

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