Обновить салоны всех авиалайнеров для дальних полетов Airbus A330 и Airbus A350 планируют за 2 года. Как известно, бюджет программы составляет 200 миллионов евро.

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Finnair превратит бизнес-класс в воздушный лаунж

Для самого высокого класса обслуживания Finnair выбрал концепцию лаунжа в аэропорту Хельсинки.

Лаунжи – зоны в терминале, предназначенные для того, чтобы пассажиры могли поработать или отдохнуть перед вылетом.

Так, новые кресла бизнес-класса AirLounge по специальному заказу Finnair разработала компания Collins Aerospace, имеющая большой опыт в выпуске оборудования авиалайнеров.

Как будут выглядеть лаунж-зоны

Согласно новой концепции, пассажир получит доступ к индивидуальной каюте, максимально отделенной от остального салона. Каюта с мягкой обивкой оснащена экраном, местами хранения вещей, обычной розеткой, портами USB и беспроводной зарядкой.



Индивидуальная каюта AirLounge / Фото Finnair

Следует отметить, что кресла бизнес-класса расположены по схеме 1+2+1. То есть, чтобы выйти в проход, пассажиру не придется беспокоить соседа.



Лаунж-зоны в самолетах Finnair / Фото Finnair

Также обновленное место бизнес-класса можно трансформировать в горизонтальную кровать.

Мы воспроизвели комфорт, который человек ощущает дома. Теперь пассажиры могут двигаться свободнее и занимать разные положения, что было невозможно с обычными креслами бизнес-класса,

– подчеркнул Дэвид Кондо из отдела по работе с клиентами Finnair.



Кресло AirLounge трансформируется в горизонтальную кровать / Фото Finnair

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Кроме того, авиаперевозчик установит в самолетах новый салон премиального экономкласса. Он будет состоять из 26 мест, а его кресла также будут обновлены.

Первый самолет с новым салоном на рейсах Finnair улетит уже весной. Детали маршрутов авиакомпания объявит 1 марта.

Новые салоны Finnair: смотрите видео