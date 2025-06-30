Маршрут став одним із найдовших залізничних у Європі. Запустили його через великий туристичний потік між Польщею та Хорватією, розповідає 24 Канал, посилаючись на Еuronews.

Цікаво Готова повертатися знову і знову: туристка побачила всі столиці Європи і назвала 5 найкращих

Потяг із Варшави до Хорватії на літо

Перший рейс між Варшавою та курортним містом Рієка в Хорватії здійснили в суботу, 28 червня. Маршрут отримав символічну назву "Адріатичний експрес".

Нічний поїзд долає шлях з Варшави до Рієки близько 19 годин. Він курсує через територію Польщі, Чехії, Австрії та Словенії. На тиждень заплановано чотири рейси, що робить "Адріатичний експрес" одним із найдовших залізничних маршрутів Європи.

У потязі є 172 місця, серед яких 132 – другого класу та 40 – купейні. Вартість квитка в один бік стартує приблизно від 200 злотих, тобто мінімум 50 євро.

Поїзд відправляється зі станції у Варшаві приблизно о 14:00, а прибуває до Рієки до 09:00 наступного дня. Зворотний рейс запланований на 19:00, який прибуде до Варшави до 14:00 наступного дня.

Рейс хотіли запустити вже кілька років

Ідея прямого залізничного сполучення між Польщею та Хорватією з'явилася ще кілька років тому. Однак тоді через пандемію коронавірусу її не вдалося реалізувати. Про успішний запуск "Адріатичного експресу" повідомив у травні цього року польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

Перший рейс виявився успішним, адже понад 90% місць продали. Усі купейні місця були зайняті.

Маршрут буде доступний до кінця літніх канікул. Останній нічний поїзд із Варшави вирушить 28 серпня.