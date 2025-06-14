Перші рейси хочуть запустити у 2027 році. Квитки на такі поїзди не будуть дорожчими за вартість перельоту, розповідає 24 Канал, посилаючись на Euronews Travel.

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Якими будуть купе в нічних потягах

У поїздах буде три категорії номерів:

односпальний лофт для одного пасажира з верхнім ліжком, сидінням і столом;

двомісний лофт зі двоспальним верхнім ліжком, двома сидіннями та столом;

двомісний номер з двома ліжками, нижнє з яких трансформується в сидіння.

У всіх трьох категоріях ліжка будуть двометрові, а місця в купе буде точно достатньо, щоб встати і покласти багаж. У деяких купе навіть зроблять вікна для панорамного краєвиду.

Спати, поки поїзд везе вас Європою, – чудова ідея. Але сьогодні людям доводиться ділити свої купе з незнайомцями, ліжка тісні, й це часто дорожче, ніж авіаперельоти. Ми хочемо змінити це і зробити нічні поїзди невід'ємною частиною європейських подорожей,

– прокоментував співзасновник стартапу Nox Тібо Констант.

Сам Констант здійснив понад 400 нічних поїздок потягами по всьому світу. Цей досвід мав вирішальний вплив на рішення щодо дизайну спальних вагонів.

Співзасновник компанії Янек Смолла додав, що планування купе дасть змогу розміщувати більше пасажирів, ніж у традиційних потягах.

Сполучення між 100 європейськими містами

Відомо, що наразі до переліку міст входять Париж, Барселона, Амстердам, Копенгаген, Варшава, Будапешт і Рим. Реалізувати такий масштабний план компанія хоче до 2035 року.



Сполучення між містами / План Nox

Цікаво, що заплановані розклади і ціни вже є на офіційному сайті стартапу Nox. Одномісні номери коштуватимуть від 79 євро, а двомісні – від 149 євро. У кожному потязі будуть місця для велосипедів та інвалідних візків. Також там подбають про їжу на напої для пасажирів.

Стартап пропонує доступ до безплатного клубу Early Bird. Там будуть актуальні новини, ранній доступ до бронювання та знижки на поїздки.