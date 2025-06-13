Чоловік вигадав одну онлайн-схему, щоб взагалі не платити за авіаквитки. Тепер йому загрожує не одне десятиліття у в'язниці, розповідає 24 Канал, посилаючись на Офіс прокурора США Південного округу Флориди.

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Що саме робив турист, аби отримати безплатні квитки

Як пише британське видання The Mirror, перельоти тепер – дороге задоволення. Дефіцит літаків через проблеми з пропозицією та різке зростання попиту після пандемії коронавірусу призвели до різкого зростання цін на квитки. За останній рік, індекс споживчих цін на авіаквитки в США зріс на 25%, у Великій Британії – аналогічно.

Які б витратні не були подорожі, стільки зусиль, як мандрівник, на ім'я Александр, для бюджетного перельоту, не доклав ніхто.

Згідно з пресрелізом Офісу прокурора, 35-річного чоловіка було засуджено за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та проникненням до безпечної зони аеропорту під неправдивим приводом.

Він зробив це з метою отримання безплатних авіаквитків через систему бронювання, що призначена для співробітників авіакомпаній.

Протягом 34 рейсів Александр через процес подання заявки на вебсайті авіакомпанії стверджував, що він працював у семи різних авіакомпаніях і мав приблизно 30 різних номерів бейджів та дат працевлаштування. Процес, що вимагав від заявника вибрати, чи є він пілотом, чи бортпровідником, а також надати інформацію про свого роботодавця,

– вказано в повідомленні.

Загалом чоловік забронював понад 120 безкоштовних рейсів, але не встиг скористатися всіма квитками. Докази свідчать про те, що він видавав себе саме за бортпровідника.

Що йому загрожує

Згідно з обвинувальним актом, туристу загрожує:

до 20 років позбавлення волі – за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку;

до 10 років – за проникнення до безпечної зони аеропорту.

Окружний суддя має винести вирок Александру влітку цього року. Однак місцеві видання припускають, що термін не буде таким великим.