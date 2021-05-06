Очікування і реальність: курйозні фото з подорожей, коли замість захвату отримав розчарування

Нерідко побачивши мальовничі світлини туристичного місця, ми починаємо планувати свою подорож і мріємо поглянути на все це на власні очі. Однак, коли досягаємо заповітної локації – отримуємо лише розчарування.
Деякі місця на фото все ж мають кращий вигляд, ніж у реальному житті. Ось вам докази.
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Фото з подорожей, коли замість захвату отримав розчарування
"Ось так насправді виглядає озеро кратера Керід. Ніхто не називає це "Оком Світу""
Кратерне озеро Керід, Ісландія / Фото: Pexels; metajog / reddit
"Ось ще одне "Одного разу у місці відпочинку на канікулах..."
Острів Ніл в Індії / Фото: Sofa_King_Chubby / reddit
"Знайти тут тишу і місце без натовпу ще складніше, ніж зустріти єдинорога"
Заборонене місто в Пекіні / Фото: Eleci / reddit, nerbovig / reddit, Special_Kid9 / reddit
"Мій відпочинок в Ірландії та огляд скель Мохера"
Скелі Мохера в Ірландії / Фото: UnSplash; Siiiiiiieben / reddit
"Це місце напевно виглядає приємніше без натовпу"
Іспанські сходи в Римі / Фото: UnSplash; 77vader / reddit
"У місті, де є надто багато що робити, я б пропустив це – марна трата грошей і часу. Для подібного вигляду на березі річки я б порекомендував собор Святого Павла"
Вигляд з колеса огляду London еуе / Фото: Pexels; TheAnimatorguy / reddit
"Не можу повірити, що коли-небудь настане момент, коли я буду сумувати за натовпом"
Карлів міст в Празі / Фото: Pinterest; yarp1000 / reddit
"Якщо ви хочете зробити хорошу фотографію, вирушайте туди вранці або взагалі не їдьте"
Бамбуковий ліс Сагано в Кіото / Фото: UnSplash; Lightmanone / reddit
"Фонтан був заповнений сотнями людей протягом усього дня / ночі. Повернувся о 5:45 ранку"
Фонтан ді Треві в Римі / Фото: UnSplash; kevin tsai / flickr, stevensadams / reddit
Цікаво "Ідеальні" родинні спогади: курйозні світлини з відпочинку, від яких складно втримати сміх
"Я багато чув від своїх друзів, що мені слід відвідати Камбоджу через цей храм. Але насправді це лише якась сильно розмита древня піщана фортеця, яка розкладається і побита хвилями часу"
Храмовий комплекс Ангкор-Ват в Камбоджі / Фото: UnSplash; Anne and David / flickr, grrrltraveler.com