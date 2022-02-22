Обмеження не планують продовжувати: в Італії розповіли, коли відкриються для туристів

Влада Італії швидше за все, не поновлюватиме обмеження на в'їзд для туристів. Країна планує скасувати "зелені перепустки" та карантин для прибулих.

Цього тижня в уряді мають доопрацювати дорожню карту для виходу з пандемії COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Маріо Драгі.

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Коли Італія відкриється для туристів

Так, уряд Італії вирішив надати перевагу туризму, й планує відкрити кордони вже навесні.

Виходячи з фактів: режим надзвичайного стану, який закінчується 31 березня, продовжувати не будуть,

– йдеться у повідомленні.

Міністр Массімо Гаравалья закликає "поквапитися" та наголошує на необхідності не відставати від країн-конкурентів, як-от Франція та Іспанія, які поетапно скасовують обмеження.

Зазначається, що шлях буде поступовим, а мета – якомога більше сприяти приїзду іноземців.

, 14 грудня 2021 року влада Італії заборонила в'їзд всім туристам з України через штам "Омікрон". Правила мали діяти до 31 січня 2022 року, втім, після закінчення терміну, країна все ж не відкрилася для українців

Після скасування жорстких правил для тих, хто прибуває з країн ЄС, уряд хоче спростити в'їзд і для громадян інших країн. Так, якщо в них немає критичної ситуації з пандемією, накази Міністра охорони здоров’я, які містять карантин або тестування, не будуть поновлюватися.

Як країна виходитиме із пандемії

Так, Італія з 1 квітня має скасувати обов'язок пред'являти "зелену перепустку" для тих, хто сидить на відкритих терасах у барах і ресторанах країни.

Також президент Fipe Енріко Ліно Стоппані просить зняти таке зобов'язання й для доступу до державних установ, навіть у приміщеннях. Уряд повинен дати відповідь найближчими днями, тому, можливо, зобов'язання щодо закритих приміщень буде знято вже у травні.

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Перед різдвяними святами Італія підписала указ про введення посиленої "зеленої перепустки" у готелях та інших закладах розміщення, на ярмарках, заходах, конгресах тощо. Дія документу закінчується 31 березня, і, якщо не відбудеться сплеску захворюваності, то його не продовжать. Це полегшить приїзд туристів з-за кордону, а також подорожі італійців.

Які умови в'їзду діють зараз

Для громадян країни, яка належить до категорії E (до якої віднесено й Україну), в'їзд можливий лише за поважної причини. Якщо така є, то потрібно:

належати до категорії громадян, серед яких ті, хто мають документи на роботу, навчання, їдуть на лікування, повертаються до місця проживання, мають громадянство ЄС, довідку на проживання в ЄС, чи є близькими родичами громадян ЄС;

заповнити форму санітарного контролю онлайн;

пред'явити негативний ПЛР-тест (за 72 години) або швидкий тест (за 24 години);

активувати процедури нагляду за здоров'ям у медустановах відповідно до території проживання та пройти 10-денний карантин, по закінченню якого зробити повторний тест.

Як відомо, правила діятимуть щонайменше до 15 березня 2022 року.