В Іспанії діють нові пляжні обмеження: за деякі порушення загрожують штрафи до 3000 євро

Літній відпочинок на іспанському узбережжі може завершитися не лише засмагою та купанням, а й несподіваними витратами. У популярних туристичних містах діють місцеві правила поведінки на пляжах, за порушення окремих вимог відпочивальникам можуть виписати значні штрафи.

Туристів, які планують відпочинок в Іспанії, закликають звертати увагу на місцеві правила перед відвідуванням пляжів. Обмеження можуть відрізнятися залежно від міста, адже кожен муніципалітет встановлює власні вимоги, розповідає Express.

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Про які обмеження варто знати туристам перед відпочинком в Іспанії?

Одним із головних попереджень стали пляжні ігри. Багато відпочивальників звикли грати у волейбол, пляжний теніс або інші активності біля води, однак у деяких місцях це дозволено лише у спеціально обладнаних зонах. Якщо такі заняття заважають іншим людям відпочивати або створюють небезпеку для тих, хто купається, туристам можуть виписати штраф.

Наприклад, у Малазі за ігри з м'ячем у заборонених місцях або дії, які порушують спокій інших відвідувачів пляжу, передбачені штрафи від 300 до 3000 євро. Влада пояснює, що такі обмеження потрібні для того, щоб пляжі залишалися безпечними та комфортними для всіх відпочивальників.

Схожі правила діють і в інших популярних туристичних районах. У Кадісі спортивні активності на пляжі дозволені лише у визначених місцях. Порушення цих вимог може розцінюватися як адміністративне порушення зі штрафом до 750 євро. У Валенсії також обмежують використання м'ячів і ракеток у місцях, де вони можуть заважати іншим відвідувачам. Водночас такі заняття можуть бути дозволені на спеціальних ділянках або там, де вони не створюють незручностей для людей, які відпочивають біля води.

Окрім пляжних ігор, туристам варто звернути увагу і на інші заборони. У деяких районах Іспанії не можна слухати гучну музику на пляжі, якщо вона заважає іншим людям. За використання колонок або інших пристроїв із надмірним рівнем шуму можуть накладати штрафи.

Також під забороною можуть бути встановлення наметів і ночівля на пляжі, використання шампуню чи гелю для душу під час купання у морі, а також миття речей у пляжних душових. Окреме питання – це домашні тварини. На багатьох пляжах Іспанії собакам заборонено перебувати у зоні купання, якщо це не спеціально дозволена територія. За порушення цього правила власникам можуть загрожувати штрафи від 300 до 3000 євро.

У деяких зонах заборонено купатись з тваринами / фото Canva

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Крім цього, туристів можуть покарати за торгівлю без дозволу на пляжі, забруднення території, неправильне поводження з відходами або перебування у місцях, де діють сезонні обмеження.

Місцева влада нагадує, що правила можуть змінюватися залежно від конкретного курорту, тому перед відвідуванням нового пляжу варто ознайомитися з інформаційними табличками. Незнання місцевих вимог не звільняє туристів від відповідальності, а уважність допоможе уникнути неприємних штрафів під час відпочинку.