Обід на орбіті: Disney World відкриває космічний ресторан

Отримати яскравий та незабутній космічний досвід тепер зможе кожен охочий у ресторані Space 220. Відвідати його можна у тематичному парку Disney World's Epcot, що у Флориді.

Тепер помилуватись землею можна з орбіти. Travel 24 розповідає детальніше про новий унікальний заклад та ділиться відеоекскурсією.

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Новий космічний ресторан Space 220

Ідея створити ресторан Space 220 була присвячена 50-річчю з відкриття Disney World, яке святкують цьогоріч. Заклад зараз на завершальній стадії підготовки і вже у вересні зможе приймати відвідувачів.



Космічний ресторан Space 220 / Фото Disney World

Космічний дизайн нового атракціону просто вражає, адже тут все продумано до деталей. У цьому місці можна легко переміститись у відкритий космос та насолодитись смачною кухнею. А потрапити всередину допоможе спеціальний тематичний ліфт.



З великих вікон можна спостерігати за планетою Земля / Фото Disney World

Ресторан Space 220 названо так неспроста, адже унікальний заклад ніби переносить відвідувачів на висоту 220 миль (близько 350 кілометрів). Тут гості зможуть насолодитись неймовірним краєвидом Землі з великих панорамних вікон космічної станції. Шеф-кухарем нового ресторану стане Марк Куше, а у меню буде представлена сучасна кухня, широкий вибір вин та коктейлів.



Унікальний тематичний заклад / Фото Disney World

Один з архітекторів, Зак Ріддлі, поділився на своїй сторінці в інстаграмі цікавою відеоекскурсією новим закладом.

Щоб потрапити у ресторан, охочим необхідно буде зареєструватись у залі вильоту Space 220 у Future World, який розташований поруч з атракціоном Mission: Space.

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1 жовтня Walt Disney World починає велике святкування тривалістю у 18 місяців з нагоди 50-річчя відкриття парку у Флориді. Вперше парк Disney World відчинив свої двері для відвідувачів у 1971 році. Розробка і планування "чарівної мрії" Уолта Діснея тривала кілька років. Відтоді відкрилась ще низка парків з різним тематичним спрямуванням: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom та Hollywood Studios.