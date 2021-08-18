Водних комплексів в Україні чимало. Але ці найкращі та найбільші аквапарки подарують вам море екстриму та незабутніх емоції.

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Найбільші аквапарки в Україні

"Острів скарбів", Кирилівка

Запорізька область, а саме Кирилівка, може похвалитись найбільшим аквапарком в Україні "Острів скарбів". Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми влітку. Атракціони та басейни розташовані просто неба. Аквапарк може відвідувати одночасно 3000 людей. 34 гірки, які неабияк полоскочуть вам нерви, великий басейн, "Ледача річка" та піратський корабель зроблять ваш відпочинок незабутнім та яскравим.



Найбільший аквапарк в Україні / Фото Doba

"Мис доброї надії", Залізний Порт

У екстремальному вирі може закрутити та аквапарк "Мис доброї надії" у Залізному Порту. Його відкрили у 2019 році. На території є 4 зони: основна, плавальна, дитяча і розважальна, з барами та ресторани. В основному басейні, обладнаному фонтанами, можна насолодитись джакузі.



Аквапарк у Залізному Парту / Фото Kirillovka

"Одеса"

Ще один великий та екстремальний розважальний комплекс розташувався в Одесі. Це чи не найкращий аквапарк на Чорному морі. Тут висота гірок сягає 19 метрів, є хвильовий басейн і штучна річка з течією. Відвідувачів чекає 5 басейнів, 27 водних атракціонів, піщаний пляж і гідромасажні зони.



Великий аквапарк в Одесі / Фото Aquapark odessa



Водний комплекс "Одеса" просто неба / Фото Aquapark odessa

"Аттика", Очаків

Екстрим можна знайти на гірках в аквапарку "Аттика" в Очакові, Миколаївська область. Тут є атракціони для дітей та дорослих, а також можна ніжитись під сонцем на шезлонгах. 5 басейнів, 10 гірок та велика територія аквапарку, де може перебувати одночасно 700 гостей.



Аквапарк "Аттика" в Очакові / Фото YouTube

"Акваторія", Скадовськ

"Акваторія" у Скадовську менша за розмірами, але зробить ваш відпочинок яскравим та емоційним. У водно-розважальному комплексі є 8 гірок для дітей та дорослих. Це місце чудово підійде для сімейного відпочинку.



Ідеальне місце для сімейного відпочинку влітку / Фото Igoto world

"Термінал", Бровари

Відвідайте аквапарк "Термінал" у Броварах, якщо хочете гарно відпочити. Комплекс працює весь рік, адже знаходиться під накриттям. Тут на вас чекає 5 басейнів, 11 атракціонів та джакузі.



Аквапарк "Термінал" у Броварах працює протягом року / Фото Doba Аквапарк "Термінал" у Броварах працює протягом року / Фото Doba

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"7-й Океан", Хмельницькому

Хмельницький водний парк "7-й Океан" також працює усі 4 сезони, тому зможе потішити екстримом навіть взимку. На вас чекає цілий океан розваг з крутими віражами гірок, плавальними та ігровими басейнами, атракціонами для дорослих і дітей, джакузі та саунами.



Завітати в аквапарк "7-й Океан" можна навіть взимку / Фото Doba