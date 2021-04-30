Завдяки вакцинації: Нью-Йорк планує повністю скасувати карантинні обмеження

У Нью-Йорку 1 липня 2021 року планують скасувати всі карантинні обмеження. За словами мера міста, зараз кількість хворих навіть нижче від того рівня, який встановила влада.

У Нью-Йорку ситуація покращилась завдяки тому, що в місті вакцинувалось кілька мільйонів людей.

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Зміни, які запроваджує влада міста

Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо заявив, що Нью-Йорк повністю скасує карантинні обмеження з 1 липня 2021 року. Це відбудеться майже через півтора року після закриття.

Ми готові до відкриття магазинів, підприємств, офісів, театрів у повному складі. "Велике Яблуко", нарешті, готове до відкриття, тому що зараз у Нью-Йорку вакциновано величезну кількість людей –6,3 мільйона,

– розповів мер.

Всього в місто проживає понад 8 мільйонів людей. До того ж мер зазначив, що постійно кількість вакцинованих зростає, натомість кількість інфікованих, госпіталізованих з кожним днем зменшується.

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