Норвегія закриє кордони для туристів через коронавірус

Норвегія планує з п'ятниці 29 січня закрити державні кордони через спалах коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс

Про це заявила на прес-конференції в середу прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг. Відтепер територію королівства зможуть в'їхати тільки його піддані.

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Обмеження не поширюватимуться на медичних працівників з деяких країн, проте тепер більшість трудових мігрантів не зможуть потрапити в країну.

На практиці це означає, що кордони закриють для всіх, хто не живе в Норвегії,

– зазначила Сульберг.

У країні також планують запровадити обов'язкові COVID-тести для всіх, хто в'їжджає в країну. У разі невиконання вимог, людей штрафуватимуть на 20 000 норвезьких крон (2000 євро).

Ситуація з коронавірусом у Норвегії

За час пандемії у країні діагностовано понад 61,8 тисячі випадків інфікування коронавірусом. Від наслідків хвороби померло 556 пацієнтів. І понад 53 тисяч людей вилікувалися.