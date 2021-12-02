Норвегія скасувала частину обмежень на кордоні
Джерело:Visit Norway
1 грудня Норвегія оновила правила в'їзду до країни. Тепер вона відкрита для більшості мандрівників.
Кожен, хто має дійсний дозвіл на проживання в Норвегії, гостьову візу або ті, для кого діє безвізовий режим, можуть в'їхати до країни. Обмеження не застосовуватимуться для туристів, вакцинованих схваленими в ЄС препаратами.
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Туристам з європейських та інших схвалених ЄС третіх країн, які повністю вакциновані або мають документ про перенесення COVID-19 протягом останніх 6 місяців, і які мають дійсну цифрову документацію – не повинні проходити карантин або тестування по прибуттю.
Якщо у туриста немає дійсного сертифіката, застосовуються наступні правила:
- Мандрівники з червоних, темно-червоних, фіолетових і сірих країн зобов'язані вирушити на карантин;
- Повинні пройти тест на коронавірус не більше ніж за 24 години до прибуття та після прибуття;
- Мандрівники з країн, які постраждали від нового штаму коронавірусу Omicron, можуть зіткнутися з суворішими правилами в'їзду, зокрема тестування та карантин.
Крім того, усі повинні заповнити форму реєстрації в'їзду. Після прибуття потрібно буде пред’явити підтвердження реєстрації в'їзду для перевірки.
COVID-19 у Норвегії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 2 грудня 2021 року в Норвегії виявлено 271 623 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 1 092 летальних;
- Водночас 88 952 особи побороли хворобу.