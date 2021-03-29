Уряд Норвегії посилить правила в'їзду в країну через COVID-19

Уряд Норвегії вирішив посилити правила в'їзду до країни, аби запобігти поширенню захворюваності на COVID-19. Вони почнуть діяти з 1 квітня 2021 року.

Нові обмеження в країні вирішили запровадити напередодні Великодня. Варто зауважити, що вони стосуватимуться не лише туристів, але й громадян Норвегії.

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Якими будуть правила в'їзду

Згідно з рішенням уряду, особи, які зробили ПЛР-тест на COVID-19, мають чекати його результатів виключно на станції тестування. Порушників цього обмеження каратимуть штрафом.

Оштрафують й тих осіб, які не надаватимуть негативний тест на коронавірус. Варто зауважити, що їх навіть можуть не впустити на територію Норвегії.

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Місцева влада також зобов'язала громадян та тих осіб, які мають постійне місце проживання в країні, надавати негативний результат тесту на COVID-19 після повернення з країн, у яких є високий ризик інфікування коронавірусом.

Тест необхідно зробити не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

COVID-19 у Норвегії: яка ситуація