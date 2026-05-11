Українка провела ніч у відомому музеї Лондона: як вона це зробила та скільки коштує квиток

Ніч серед експонатів динозаврів, лекції, квести та навіть ранкова йога – усе це можливо у Natural History Museum у Лондоні. Про такий незвичний досвід ночівлі розповіла українська туристка, яка поділилася своїми враженнями від перебування в одному з найвідоміших музеїв Великої Британії.

На платформі тредс ми натрапили на публікацію користувачки explorer_katty, у якій дівчина розповіла, що здійснила свою дитячу мрію та переночувала у справжньому музеї. Вона поділилася, як саме вдалося організувати такий досвід, і чи можуть інші повторити подібне. Також авторка розповіла, що це був за музей та які враження залишила така незвична ночівля.

Українка переночувала у Natural History Museum у Лондоні: як це відбувається?

Дівчина ночувала у Natural History Museum у Лондоні. Це стало можливим у межах спеціальної події "Dino Snores for Grown Ups", квитки на яку можна придбати на офіційному сайті музею Natural History Museum, London. Після реєстрації учасники отримують інструкції, обирають меню на вечерю та готуються до ночівлі прямо у музейних залах.

Програма включає вечерю, лекції, квести, квізи, стендап-виступи та інші активності, які тривають майже до ранку. За словами учасниці, також відбуваються музичні виступи, зокрема гра на арфі. Ночувати можна у великій головній залі або на другому поверсі в спеціально відведених місцях.

Обов'язковою умовою є наявність спальника. Дівчина зазначила, що рекомендує приходити раніше, щоб обрати зручне місце для ночівлі. Зранку для учасників також організовують йогу та сніданок. Сам музей під час події залишається відкритим для пересування, а всі звичні зони доступні навіть вночі. Вартість участі є доволі високою – 235 фунтів стерлінгів (понад 14 000 гривень) за одну людину.

Окрім стандартної програми ночівлі у Natural History Museum у Лондоні, відвідувачам пропонують також VIP-формат участі у межах події "Dino Snores for Grown Ups" від Natural History Museum, London. Розширений досвід передбачає низку додаткових переваг. Квиток такого формату коштує 295 фунтів стерлінгів (понад 17 600 гривень).

Зокрема, учасникам надають місце для ночівлі у форматі табору на верхніх балконах Hintze Hall, а також подарунковий набір зі смаколиками. Серед інших бонусів: прискорене проходження реєстрації після прибуття та пріоритетне бронювання екскурсій і турів. Водночас організатори зазначають, що учасникам все одно потрібно мати власний спальний мішок і подушку.

