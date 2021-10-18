Ніяких масок на регіональних рейсах: скандинавські авіалінії скасували одну з COVID-вимог

Майже у всьому світі діє вимога щодо дотримання маскового режиму на борту літака. Однак деякі авіакомпанії все ж скасовують її для туристів.

Зокрема, таке рішення прийняли чотири скандинавські авіалінії. Йдеться про SAS, Norwegian, Wideroe та Flyr.

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Скандинавські авіалінії скасували вимогу щодо масок

Так, з понеділка названі авіакомпанії більше не вимагатимуть носити маски на борту свого літака. Втім, це стосується тих мандрівників, які літають між Данією, Норвегією та Швецією – на регіональних рейсах.

Норвезьке керівництво з контролю інфекцій більше не вимагає, щоб внутрішні пасажири носили маски для обличчя, тому ця вимога більше не поширюватиметься на борту рейсів Wideroe,

– заявила Сілє Брандволл, прессекретар норвезької авіакомпанії.

Однак, за її словами, маски все ще потрібно носити на рейсах до країн за межами регіону.

Зазначається, що в аеропорту Гардермоен, неподалік столиці Норвегії Осло, вже в п'ятницю вимогу щодо масок було скасовано.

Річ у тім, що у Скандинавії один із найвищих у світі рівень вакцинації – саме це дозволяє скасувати строгий мандат.