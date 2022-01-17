З ними точно все буде вчасно: названі найпунктуальніші авіакомпанії світу та Європи

Аналітична компанія Cirium опублікувала щорічний звіт про роботу авіакомпаній. У результатах – рейтинг найпунктуальніших авіаперевізників.

Він був складений на основі результатів звіту за 2021 рік щодо своєчасності виконання рейсів та роботи аеропортів.

Це був ще один складний рік для авіаційної промисловості, проте 2021 рік, безперечно, був кращим за 2020 рік, що ознаменував початок відновлення,

– зауважив Джеремі Боуен, генеральний директор Cirium.

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Названі найпунктуальніші авіакомпанії 2021

Щоб скласти рейтинг, експерти проаналізували понад 600 джерел з актуальною інформацією про прибуття рейсів. Якщо рейс прилетів із запізненням не більше ніж 15 хвилин, то вважався виконаним.

Так, найбільш пунктуальними великими міжнародними авіакомпаніями у 2021 році стали японські All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL) і російський "Аерофлот". За даними Cirium, ANA здійснила за розкладом 95% рейсів, JAL – 94,1%, "Аерофлот" – 91,1%. До десятки найточніших авіакомпаній світу також увійшли: All Nippon Airways; Japan Airlines; Aeroflot; LATAM Airlines; Delta Air Lines; KLM; S7 Airlines; American Airlines; United Airlines; Saudia. У середньому, вищеперелічені авіакомпанії виконували без затримок 86,5% рейсів.

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Водночас у Європі перше місце посів іспанський лоукостер Vueling із результатом 92,1% прибуття за розкладом. Слід за ним йдуть іспанський регіональний авіаперевізник Iberia Express з показником пунктуальності 91,8% і скандинавський лоукостер Norwegian Air Shuttle з 91,5%.

При цьому найгірший результат за пунктуальністю показала нова італійська державна авіакомпанія ITA Airways – 86%.

10 найпунктуальніших авіакомпаній Європи:

Vueling; Iberia Express; Norwegian Air Shuttle; Aeroflot; Iberia; Eurowings; Austrian; LOT; KLM; ITA S.p.A.

Середній результат найпунктуальніших авіакомпаній Європи – 89,6% прильотів за розкладом.

Крім того, у звіті визначено провідні аеродроми світу за показниками своєчасності. Так, міжнародний аеропорт Токіо – Ханеда, вважається найбільш пунктуальним аеропортом у світі. Торік з нього вилетіли вчасно 95,6% рейсів.

у 2021 році авіакомпанії по всьому світу виконали майже 25 мільйонів рейсів, що на 10% більше, ніж у 2020 році, але на 36% менше, ніж у 2019-му.