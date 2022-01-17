Он был составлен на основе результатов отчета за 2021 год о своевременности выполнения рейсов и работе аэропортов.

Это был еще один сложный год для авиационной промышленности, однако 2021 год, безусловно, был лучше 2020 года, что ознаменовало начало восстановления,

– заметил Джереми Боуэн, генеральный директор Cirium.

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Названы самые пунктуальные авиакомпании 2021

Для составления рейтинга эксперты проанализировали более 600 источников с актуальной информацией о прибытии рейсов. Если рейс прилетел с опозданием не более 15 минут, то считался исполненным.

Так, самыми пунктуальными крупными международными авиакомпаниями в 2021 году стали японские All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL) и российский "Аэрофлот".

По данным Cirium, ANA совершила по расписанию 95% рейсов, JAL – 94,1%, "Аэрофлот" – 91,1%.

В десятку самых точных авиакомпаний мира также вошли:

All Nippon Airways; Japan Airlines; Aeroflot; LATAM Airlines; Delta Air Lines; KLM; S7 Airlines; American Airlines; United Airlines; Саудия.

В среднем вышеперечисленные авиакомпании выполняли без задержек 86,5% рейсов.

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В то же время в Европе первое место занял испанский лоукостер Vueling с результатом 92,1% прибытия по расписанию. Следом за ним испанский региональный авиаперевозчик Iberia Express с показателем пунктуальности 91,8% и скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle с 91,5%.

При этом самый плохой результат по пунктуальности показала новая итальянская государственная авиакомпания ITA Airways – 86%.

10 самых пунктуальных авиакомпаний Европы:

Vueling; Iberia Express; Norwegian Air Shuttle; Aeroflot; Iberia; Eurowings; Austrian; LOT; KLM; ITA S.p.A.

Средний результат самых пунктуальных авиакомпаний Европы – 89,6% прилетов по расписанию.

Кроме того, в отчете определены ведущие аэродромы мира по показателям своевременности. Так, международный аэропорт Токио – Ханеда, считается самым пунктуальным аэропортом в мире. В прошлом году из него вылетели в срок 95,6% рейсов.

Обратите внимание: в 2021 году авиакомпании по всему миру выполнили около 25 миллионов рейсов, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 36% меньше, чем в 2019-м.