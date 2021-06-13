Німеччина відкриває кордони: чи будуть обмеження для українських туристів

МЗС Німеччини "викинуло" Україну та низку інших держав зі списку регіонів із високим ризиком зараження коронавірусом. Отож, невдовзі українці зможуть подорожувати до Німеччини.

Новий розподіл країн набув чинності з 13 червня. Держави, як і раніше, поділили на зони чотирьох категорій.

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Серед зон є велика кількість нових випадків зараження, високий рівень захворюваності, простого ризику та країни, які більше не є зонами простого ризику.

Розширили перелік безпечних країн:

Вірменія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Греція;

Канада;

Косово;

Хорватія (за винятком округів Медімур'є та Вараждін);

Ліван;

Молдова;

Чорногорія;

Північна Македонія;

Норвегія;

Австрія;

Португалія;

Швейцарія;

Сербія;

Україна;

США;

Кіпр.

Райони з особливо великим ризиком зараження:

Малайзія;

Монголія;

Намібія;

Шрі Ланка.

Країни з підвищеним ризиком інфікування COVID-19:

Грузія;

Катар;

Мексика;

Португалія;

Іспанія.

Таке рішення уряд Німеччини ухвалив через понад рік закритих кордонів. Люди, які прибуватимуть наземним шляхом із "безпечних" країн, будуть звільнені від обов'язкового карантину.