Нідерланди повністю скасують карантинні обмеження

15 лютого уряд Нідерландів оголосив про скасування усіх введених обмежень, пов'язаних із COVID-19. Як зазначається у повідомленні, нові правила наберуть чинності 25 лютого.

Усі громадські місця, включаючи кінотеатри, ресторани та бари, зможуть відновити нормальну роботу вперше за два роки.

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Нідерланди повертаються до звичного ритму життя

Країна знову відкриється,

– оголосив міністр охорони здоров'я Ернст Койперс під час однієї із перших пресконференцій з початку пандемії.

Це означає, що в Нідерландах очікується ряд послаблень. Зокрема, маски та соціальне дистанціювання більше не будуть обов'язковими. Водночас уряд зазначив, що в аеропорті, а також громадському транспорті доведеться дотримуватися маскового режиму.

Попри те, що кількість заражень у країні зменшується, уряд радить уникати рукостискань та проходити тестування при наявності перших симптомів, які нагадують грип чи застуду.

Наразі близько 86% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано. Це – один із найвищих показників у Європі.

COVID-19 У Нідерландах: останні дані

За даними Worldometer, станом на 16 лютого 2022 року у Нідерландах виявлено 5 906 860 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, 21 432 із них летальні;

Водночас 3 589 937 осіб побороли хворобу.