Подорожуючи за кордон, ми нерідко дивуємося, наскільки сильно традиції відрізняються від того, до чого ми звикли вдома. Сьогодні ми хочемо розказати про одне із таких міст – рідний дім самої Шакіри. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись подробиці від 24 Каналу з посиланням на NationalGeographic.

Що визначного у рідному місті Шакіри?

Барранкілья – це місто в Колумбії, яке славиться своїм відомим карнавалом, атмосфера та яскравість якого заполонить кожного, хто зможе на ньому побувати. Сьогодні ми розкажемо особливі подробиці цієї річної традиції, як саме вона проходить та як правильно її святкувати.

До речі, Барранкілья настільки пишається своєю корінною співачкою, що створила для неї окремий золотий пам'ятник.

Пам'ятник Шакірі: дивитись відео

Що особливого у карнавалі в Барранкільї?

Карнавал El Joselito – це поєднання іспанських, африканських і місцевих традицій, що надають йому унікальний характер. Головна ідея – це яскраві костюми і танці під традиційну музику. Також важливо бути учасником "Битва кварталів" – це коли люди діляться на групки та змагаються за титул найкращого танцівника. Проводять урочистість щороку за чотири дні до Великого посту, зазвичай у лютому або на початку березня.

Святкування карнавалу: дивитись відео

Святкування даної традиції рекомендує розваги на будь-який смак: виступи музикантів, танцюристи, акробати, мистецькі виставки та багато іншого. Також це чудова нагода скуштувати незвичайну кухню, про яку ми детальніше розповімо трохи нижче.

Які традиційні страви скуштувати під час карнавалу?

Як зазначає SeeSights, однією із найпопулярніших страв карнавалу є арепас – це випічка із кукурудзяного борошна, яку можуть подавати з різними начинками. Вона забирає серця як і туристів, так і місцевих. Також можна скуштувати традиційну страву бандежо – це густий суп із чорної фасолі, м'яса та овочів.

Найкращий час для відвідування Колумбії:

Через спекотний клімат, вирушати до Колумбії варто або з грудня до квітня, у сухий сезон, або в липні-серпні. Однак, навіть у сухий сезон, тут випадає чимало опадів.

Які помилки варто уникати туристам під час подорожі?

