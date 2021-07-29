Нетипові курорти Греції: де відпочити у малолюдному райському куточку – чарівні фото

Греція користується популярністю не тільки серед українських туристів. Тому часом курорти переповнені відпочивальниками. Але на самому півострові та островах поблизу є багато райських куточків.

Наприклад, якщо слідувати за спартанцями та потрапити на середній зубець Пелопоннесу – півострів Мані. Або – довіритися богам та поїхати на півострів Пеліон між Афінами та Салоніками.

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Півострів Мані

Ця локація є однією з найбільш ізольованих, але надзвичайно гарних регіонів Греції. Навколо – гори Тайгета, а люди претендують на пряме походження від стародавніх спартанців.



Півострів Мані / Фото The Daily Mail

Півострів Пеліон

Згідно з грецькою легендою, древньогрецькі боги обрали для розваг півострів Пеліон між Афінами та Салоніками. Наразі він благословенно вільний від масового туризму.



Славний пляж Мілопотамос на півострові Пеліон / Фото The Daily Mail

З гарними селами, пишними лісами та прихованими пляжами, місцевість, де гора Пеліон падає у море, має рясні маленькі пансіонати, а не великі готелі. Сюди греки приїжджають сюди кататися на лижах взимку і купатися влітку.

А ще є кілька монастирів, до яких можна дістатися секретними стежинами місцевих жителів. Вони проведуть маршрутом ченців, які служили тут у часи середньовіччя.



Монастир у Метеорах, розташований на пісковику / Фото The Daily Mail

Екоселище в пустелі

Можна спробувати пожити в екоселищі в пустелі. Це місце називається Онар на Андросі, до якого можна діститися всього за пару годин на поромі з Афін. У заповідних водно-болотних угіддях долини Ахла ця колекція з 14 котеджів лежить між пляжем з білим піском у відокремленій бухті та скельним басейном, що живиться водоспадом. Побудовані з каменю, дерева та річкового очерету, з білими та земляними інтер’єрами, котеджі стають ідеальною базою, щоб уникнути всього цього.



Узбережжя біля екоселища в пустелі / Фото Booking

Крихітні острови, які справлять величезне враження

Прибуття на затишний острів Додеканес Сімі є частиною пригоди – він занадто малий для власного аеропорту, до нього можна дістатися поромом з Родосу. Але варто того, щоб вас зустріли чудові краєвиди на одну з наймальовничіших гавань Егейського моря з її барвистими будинками з червоними дахами, усі з яких є переліченими будівлями.



Барвиста гавань у Сімі / Фото The Daily Mail

На вулканічному Мілосі дослідіть місячний ландшафт та м’які піщані пляжі вздовж берегової лінії. Тут є й морські печери. А ще можна орендувати катамаран у комплекті зі шкіпером та шеф-кухарем, щоб проплисти навколо менш відомих Кіклад. Для повного релаксу відвідайте ще Серіфос і Сіфнос, Наксос і Парос, а також дикий гірський острів Кітнос.



Вулканічний Мілос / Фото The Daily Mail

Маленький острів Паксос розташований в годині їзди на човні від Корфу. Тут невимушена атмосфера, що нависає тишує та спокоєм над плодовитими оливковими гаями.



Вид на острів Паксос / Фото The Daily Mail