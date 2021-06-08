Ткаченко назвав несподівані міста в Україні, які хоче зробити туристичним магнітом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поділився ідеями, що може кардинально змінити сферу культури. Він назвав міста, які можуть підняти вагу туризму в Україні.

Своїми планами та ідеями Ткаченко поділився в інтерв'ю програми "Перші особи". Як "монетизувати гостинність, як у Грузії" міністр навів на прикладі Черкаської області.

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За його словами, є не доведені до кінця проєкти в Чигирині та у Суботові. Є також об'єкти, пов'язані з повстанським рухом – Чорний ліс. Крім цього, є й потенціал у Каневі.

Все це – туристичний кластер, який просто треба довести до ладу,

– наголосив Ткаченко.

"Є й Корсунь-Шевченківський, але там реставрацію не робили десятиліттями. Там є надзвичайний парк, можна відпочивати, є музей Другої світової війни", – додав до переліку міст Ткаченко.



Корсунь-Шевченківський / Фото з "Енциклопедії сучасної України"

Як привабити туристів

Головне, що можна зробити на думку Ткаченка, – це трансформувати ці майданчика, які зараз перебувають не в гарному стані, у яких немає експозиції і вони не реставровані.

Маршрут між цими об'єктами Черкащини створює можливість не тільки привести туди туристів, а й розвивати державне приватне партнерство,

– запевнив міністр.

Мовиться не тільки про залучення грошей в державу, а й приватних інвесторів. Це збільшить потік людей і не лише туристів. Він також наголосив, що є безліч цікавих туристичних маршрутів і в інших областях України, зокрема в Одеській, Львівській, Харківській, Полтавській і так далі.

Що зміниться у містах Черкащини

Зокрема, за його словами, у Чигирині має з'явитися нова експозиція.

У Суботові – завершать панораму.

В Корсуні відбудеться велика реставрація й в Холодний Яр можна буде просто доїхати.

Крім цього, йому хотілося б здійснити такі кроки, щоб українську врятувати культуру:

побачити суттєвий поштовх великої реставрації та зміни в креативних індустріях;

також він планує працювати з молодими талантами;

реформувати сферу кіно як єдину екосистему;

розв'язати проблеми із вишами та мистецькою освітою;

підняти вагу читання в суспільстві (вже є стратегія);

просувати питання інформаційної безпеки та медіаграмотності.

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