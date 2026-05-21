Не Греція та Іспанія: 5 небанальних пляжних напрямків, де можна відпочити цього літа

Сезон літніх відпусток от-от розпочнеться й перед багатьма туристами постане питання – де відпочити на морі цього року. Багатьом вже набридли популярні курорти, фото з яких заполонили соціальні мережі. Та насправді світ приховує чимало напрямків із бірюзовою водою, мальовничими пляжами та спокійним ритмом відпочинку.

Експерти туристичного видання Travel Off Path назвали 5 незвичних курортів біля моря, які підійдуть для тих, хто хоче автентичного і небанального відпочинку.

Де небанально відпочити на морі цього літа?

Боніфачо, Франція. Пляжний відпочинок у Франції – це не тільки Ніцца, Марсель і Сен-Тропе. На острові Корсика є вражаюче місто-фортеця Боніфачо з атмосферним старим містом та блакитною водою. Боніфачо розташоване на краю вапнякової скелі, а тому з нього відкриваються дивовижні краєвиди на море.

Історія Боніфачо тягнеться ще з 828 року, коли його заснував тосканський маркіз Боніфаціо II, і, як пише Tripmydream, це відчувається тут у кожному камені. Хоч саме місто й невелике, та тут є багато монастирів, печер, підземних ходів, стежок над безоднею тощо. Щоб краще зрозуміти історію Боніфачо, варто замовити екскурсію з гідом.

Місто Боніфачо на Корсиці / Фото Depositphotos

Ксаміл, Албанія. Останніми роками Албанія стала новим хітом серед морських країн Європи. Пляжі в селищі Ксаміл вже навіть прозвали "Албанськими Мальдівами" через бірюзовий колір води. Щоправда, атмосфера тут зовсім не як на спокійних Мальдівах – у Ксамілі є багато пляжних клубів, ресторанів та інших розваг для туристів.

Санья, Китай. Міський округ Санья на півдні острова Хайнань – це ідеальне місце для відпочинку на пляжі. Його часто порівнюють з Гаваями і називають "тропічним раєм" Китаю. Широка піщана берегова лінія засаджена пальмами, вода у морі кришталево чиста, а з пляжу відкриваються види на лісисті гори. Тут може здатися, що ви десь далеко від людей, а не в галасливому мегаполісі.

Вид на Санью, Китай / Фото Depositphotos

Сіаргаро, Філіппіни. Острів Сіаргаро – це наступний хіт Філіппін. Кілька років тому його навіть визнавали найкращим островом світу за версією Conde Nast Traveller. Сіаргаро має форму сльози і є столицею серфінгу країни. Окрім райських пляжів, тут варто відвідати лагуну Сугбу, яка оточена мангровими лісами і вапняковими скелями, та басейни Магпупунгко посеред скель.

Відпочинок на острові Сіаргаро / Фото Depositphotos

Острів Пасхи, Чилі. У більшості людей острів Пасхи асоціюється з кам'яними статуями Моаї, і це не дивно, адже острів не є типовим для пляжного відпочинку. Однак тут є великий піщаний пляж Анакена, який оточений пальмами, бірюзовою водою і має пологий вхід. Цей пляж – один з найунікальніших у всій Латинській Америці, тому тут точно варто відпочити.

Пляж Анакена на острові Пасхи / Фото Carlos Alberto do Amaral

А куди не варто їхати на море цього літа?

Раніше ми розповідали про 7 місць у Європі, у які не варто планувати подорож цього літа. У списку, окрім інших, опинилися Канарські острови, які страждають від надмірного туризму. Тут періодично влаштовують протести з вимогою обмежити туризм.

Ще одне місце, яке краще оминати влітку, – це грецький острів Санторіні. Ціни тут вищі, ніж на інших островах країни, а про автентичний відпочинок можна забути – туристів на вулицях настільки багато, що навіть складно пересуватися.