Бортпровідниця угорської авіакомпанії Wizz Air Майлі Адісон порадила, куди можна поїхати на свята, окрім традиційних ярмарків. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Автобусним туром чи самостійно: як дійсно найвигідніше їхати на ярмарки у Європу

Куди бортпровідниця радить поїхати у святкову зимову відпустку?

Одна з цих локацій розташована у сусідній з Україною країні – Польщі. Майлі називає Гданськ на узбережжі холодного Балтійського моря справжньою прихованою перлиною Європи. У Гданську панує душевна святкова атмосфера. Вулиці мерехтять вогнями, які ведуть до святкового ярмарку та ялинки на головній площі.

Ви можете зігрітися глінтвейном та імбирним печивом у затишних кафе з видом на річку та насолодитися старовинним шармом прекрасного міста,

– сказала бортпровідниця.

Зауважимо, що ярмарок у Гданську вже працює. За даними фейсбук-групи Ukrainian in Poland, його відкрили 21 листопада. Однак варто поспішити, адже відвідати його можна буде лише до свят. Останній день роботи ярмарку – 23 грудня.



Різдвяний ярмарок у Гданську / Фото Depositphotos

Друга локація хоч і популярна, але точно не взимку – це Рим. Влітку та весною на вулицях Риму ніде й яблуку впасти через натовпи туристів. Однак взимку в італійській столиці панує спокійніша атмосфера.

Славнозвісна Пьяцца Навона перетворюється на зимову казку, де можна подивитися виступи вертепів і скуштувати італійські смаколики. Неймовірна стародавня архітектура міста додає святкуванню Різдва у Римі особливого історичного шарму.



Колізей у снігу / Фото Depositphotos

Третя локація – для тих, хто хоче теплішої погоди. Майлі порадила відвідати столицю Албанії Тирану, де в грудні температура повітря в середньому становить +15 градусів. Тут можна погуляти узбережжям, вирушити в гори або відвідати музеї.

Куди ще варто поїхати у подорож на свята?