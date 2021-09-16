Не тільки з Саудівської Аравії: туристи яких країн найчастіше приїжджають до Києва

16 вересня 2021 , 20:11
Читать новость на русском

Джерело:

Офіційний портал Києва

Київ напрочуд багате місто у туристичному плані. Тут є все – тисячолітня історична спадщина, неймовірні пейзажі Дніпра, численні артоб'єкти сучасної урбаністики тощо. Тому й не дивно, що мандрівники з усього світу приїжджають до столиці України.

Однак у 2021 році сформувався певний список країн, звідки прибувають найчастіше. Його озвучив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Аеропорт "Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших напрямків у серпні

За його словами, станом на сьогодні столицю відвідали близько 300 тисяч іноземців. Від початку року бюджет столиці отримав 22 мільйони гривень туристичного збору.

Одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, відвідування ресторанів, кафе, концертів,
– зауважив Кличко.

Він додав, що 5-ту частину від всіх туристів, які прибувають до Києва, складають гості з країн Близького Сходу – Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Туреччина.

Найбільше туристів приїжджає із:

  • США – понад 26,5 тисячі осіб;
  • Ізраїлю – понад 22 тисячі осіб;
  • Туреччини – понад 21 тисячу осіб.

Натомість з початку 2021-го з Саудівської Аравії приїхало понад 13 тисяч туристів. Річ у тім, що з'явилося пряме авіасполучення та запровадився безвіз між країнами. Крім того, більшість держав Європи закриті для туристів з Аравії.

Список країн, які найбільше цікавлять українців

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.

З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.

10 країн, які найчастіше переглядають на карті:

  1. Польща;
  2. Італія;
  3. Іспанія;
  4. Туреччина;
  5. Греція;
  6. Німеччина;
  7. Чехія;
  8. Франція;
  9. Португалія;
  10. Кіпр.
Зверніть увагу! Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни – читайте на інтерактивній онлайн-мапі.
Автор: Марта Касіянчук