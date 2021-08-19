Перелічені нижче напрямки стануть чудовою підказкою для тих, хто збирається провести холостяцьке життя з групою друзів. Знайдуться варіанти як для любителів активного відпочинку, так і для охочих до розваг.

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Барселона

Тут повно туристичних атракцій, культурних заходів та нічних клубів. А ще – можна подивитися футбольний матч з друзями чи розважитися на пляжі. Ще один варіант, який завжди стане у пригоді – орендувати яхту та влаштувати вечірку у відкритому морі.

Ібіца

Додаткова презентація цій локації не потрібна. Це рай для любителів вечірок, музики, тусовок та – ідеальне місце для галасливого парубоцького вечора. Але тут також можна орендувати човен, зайнятися парасейлінгом, глибоководної риболовлею або плаванням з аквалангом.

Лас-Вегас

Це найбільш передбачувана локація після того, як у світ вийшов фільм "Похмілля у Вегасі" у 2009 році. Це локація з клубами, казино, басейнами та іншими атрибутами відпочинку. Крім вечірок тут ще можна подивитися на визначні пам'ятки архітектури та природи.

Маямі

Маямі – ще одна гаряча точка для нічних клубів, пляжів та веселих вечірок. Наприклад, відомий Південний пляж, острів Джунглів, ринок Бейсайд та музей та сади Віская.

Монреаль

Крім нічного життя тут є на що подивитися! У Монреалі проводять фестивалі комедії та джазу, пивні тури та запальні щотижневі вечірки на найвідомішому танцполі у Piknic Electronik.

Бангкок

Таїланд відомий численними масажними кабінетами та спа-центрами. Чому б не замовити масаж і омолодити свій розум, тіло та душу? А потім – піти на вечірку та зануритися у вир нічного життя або насолодитися стиглим сонячним днем на пляжі.