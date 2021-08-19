Перечисленные ниже направления станут прекрасным подсказкой для тех, кто собирается провести холостяцкую жизнь с группой друзей. Найдутся варианты как для любителей активного отдыха, так и для любителей развлечений.

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Барселона

Здесь полно туристических достопримечательностей, культурных мероприятий и ночных клубов. А еще – можно посмотреть футбольный матч с друзьями или развлечься на пляже. Еще один вариант, который всегда пригодится – арендовать яхту и устроить вечеринку в открытом море.

Ибица

Дополнительная презентация этой локации не нужна. Это рай для любителей вечеринок, музыки, тусовок и – идеальное место для шумного холостяцкого вечера. Но здесь также можно арендовать лодку, заняться парасейлингом, глубоководной рыбалкой или плаванием с аквалангом.

Лас-Вегас

Это наиболее предсказуемая локация после того, как в свет вышел фильм "Мальчишник в Вегасе" в 2009 году. Это локация с клубами, казино, бассейнами и другими атрибутами отдыха. Кроме вечеринок здесь еще можно посмотреть на достопримечательности архитектуры и природы(если сильно захочется).

Майами

Майами – еще одна горячая точка для ночных клубов, пляжей и веселых вечеринок. Например, известный Южный пляж, остров Джунглей, рынок Бейсайд и музей и сады Виская.

Монреаль

Кроме ночной жизни здесь есть на что посмотреть! В Монреале проводятся фестивали комедии и джаза, пивные туры и воспалительные еженедельные вечеринки в известном танцполе в Piknic Electronik.

Бангкок

Таиланд известен многочисленными массажными кабинетами и спа-центрами. Почему бы не заказать массаж и омолодить свой ум, тело и душу? А потом – пойти на вечеринку и окунуться в водоворот ночной жизни или насладиться солнечным днем на пляже.