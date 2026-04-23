Який колір речей не варто одягати у літак: це корисно знати туристам
- Експерти радять уникати білого одягу в літаку через ризик забруднення та обмеження рухів.
- Не рекомендується носити комбінезони або одяг з жорстких тканин, таких як денім чи шкіра, для комфорту під час польоту.
Щоб забезпечити комфорт під час польоту, деякий одяг варто залишати у валізі, а не одягати в літак. Здається, що вбрання для перельоту – дрібниця, але насправді це не так, тому до цього питання слід підійти відповідально.
Чимало туристів намагаються виглядати стильно в дорозі, проте експерти радять думати в першу чергу про зручність, пише The Mirror. Під час перельотів варто враховувати на певні нюанси, бо їхнє ігнорування може призвести до дискомфорту.
Який одяг не варто одягати в літак?
Туристка Лорі є дружиною пілота й багато років живе в авіаційному середовищі, тому розповіла, яких саме речей потрібно уникати під час польоту.
Вона радить не одягати білий одяг. За її словами, він швидко втрачає охайний вигляд у дорозі. Достатньо лише випадкової плями від їжі чи контакту з багажем, щоб зіпсувати увесь образ.
Окрім того, у білому одязі ви будете себе дуже некомфортно почувати. Причиною цьому буде бажання зберегти чистоту білих речей, тому краще зробити ставку на темні кольори, в яких буде набагато зручніше.
Також не слід одягати в літак комбінезони. Вони хоч і виглядають ефектно, проте у маленькому туалеті можуть стати додатковим випробовуванням.
У політ не варто одягати речі з жорстких тканин. Йдеться про щільний денім чи шкіру. Такий одяг може дуже обмежити рухи й створити відчуття дискомфорту під час тривалого сидіння.
Під час польоту у салоні змінюється тиск, тож тіло може трохи набрякати. Коли ви будете одягнені у тісний та негнучкий одяг, то це викличе додатковий дискомфорт.
А ще надто щільні речі можуть ускладнювати кровообіг, що є небажаним під час довгих перельотів. Саме тому важливо обирати вільний та м’який одяг, який не сковуватиме рухів. Одним з найкращих виборів вважається спортивний костюм, який зробить політ максимально комфортним.
Довге сидіння без руху погано впливає на кровообіг, тому задля уникнення набряку ніг, туристам радять возити із собою в салоні літака тенісний м'ячик, пише Express. Достатньо лише легенького перекочувати м’яч під стопами під час польоту, щоб стимулювати кровообіг та зменшити напруження у підошвах та литках.
Фотографії валізи, багажної бирки та вмісту можуть допомогти у разі пошкодження чи втрати багажу, спростивши його ідентифікацію та підтверджуючи наявність речей.
Багаж можуть затримати через колоду карт, яка на рентгені виглядає підозріло через свою щільність. Експерти радять класти карти в лоток окремо для уникнення додаткових перевірок.
