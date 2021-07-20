Названо найкращі авіакомпанії світу 2021 року: хто очолив "повітряний" рейтинг

Міжнародні авіакомпанії не втомлюються вдосконалювати сервіс, намагаючись завоювати перші позиції. Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Цьогоріч жоден український авіаперевізник не увійшов до списку. Рейтинг – дивіться далі!

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Ми зосереджені на керівництві та авіакомпаніях, які впроваджують інновації, щоб зробити справжнє значення для пасажирського досвіду, – зауважує Джеффрі Томас, головний редактор AirlineRatings.com.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways, що здійснює польоти й до України.

20 найкращих авіакомпаній світу 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways Lufthansa ANA Finnair Japan Air Lines KLM Hawaiian Airlines Alaska Airlines Virgin Australia Delta Air Lines Etihad Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв, зокрема вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.