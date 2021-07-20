Названо найкращі авіакомпанії світу 2021 року: хто очолив "повітряний" рейтинг
Джерело:AirlineRatings.com
Міжнародні авіакомпанії не втомлюються вдосконалювати сервіс, намагаючись завоювати перші позиції. Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
Цьогоріч жоден український авіаперевізник не увійшов до списку. Рейтинг – дивіться далі!
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Ми зосереджені на керівництві та авіакомпаніях, які впроваджують інновації, щоб зробити справжнє значення для пасажирського досвіду, – зауважує Джеффрі Томас, головний редактор AirlineRatings.com.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways, що здійснює польоти й до України.
20 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
- Lufthansa
- ANA
- Finnair
- Japan Air Lines
- KLM
- Hawaiian Airlines
- Alaska Airlines
- Virgin Australia
- Delta Air Lines
- Etihad Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв, зокрема вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Окрім рейтингу 20 найкращих авіакомпаній, AirlineRatings.com також вручив додаткові нагороди – за найкращий перший клас (Singapore Airlines), найкращий екіпаж (Virgin Australia) та найкращі зали відпочинку в аеропортах (Qantas). Тим часом EasyJet виграв у номінації найкращих бюджетних авіакомпаній в Європі.
Відзначимо, раніше Міжнародна Рада Аеропортів Європи опублікувала звіт, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи за кількістю пасажирів – київський "Бориспіль" посів 14-е місце в рейтингу.