Названо найдорожчі та найдешевші міста світу для життя – Київ теж у рейтингу

Ізраїльське місто Тель-Авів було визнано найдорожчим для життя у світі. За рік воно піднялося на 5 сходинок вище та випередило міста, які раніше були лідерами – Париж, Гонконг і Цюрих.

Такий стрибок у рейтингу спричинений зміцненням національної валюти, шекеля, а також зростанням цін на транспорт і продукти. Про це свідчать дані оновленого звіту Economist Intelligence Unit (EIU).

Читайте також Київські локації потрапили до рейтингу "найфотогенічніших" об'єктів ЮНЕСКО

Найдорожчі міста світу для життя у 2021

Тель-Авів, Ізраїль Париж, Франція Сінгапур Цюрих, Швейцарія Гонконг, Китай Нью-Йорк, США Женева, Швейцарія Копенгаген, Данія Лос-Анджелес, США Осака, Японія

Українська столиця – Київ – посіла 88 місце, піднявшись на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком, коли місто займало 101 сходинку.

Найдешевші міста світу для життя у 2021

Більшість з них розташовані на Близькому Сході, в Африці або в найбідніших частинах Азії.

Не у всіх містах відбулося підвищення цін. У багатьох, що внизу нашого рейтингу, ціни стагнували або навіть падали, почасти через те, що їх валюти ослабли стосовно долара США,

– заявив керівник рейтингу Упасана Дутт.

Так, згідно з результатами звіту, найдешевшим містом для життя, як і торік, визнано Дамаск (Сирія). У слід за ним, Триполі в Лівії й Ташкент, столиця Узбекистану.

Зазначається, що найбільше "здешевлення" відбулося в Римі – з 16 позиції місто перейшло на 48.

Цікаво Куди поїхати, щоб відтермінувати зиму: 5 найтепліших країн Європи

Рейтинг вартості життя EUI: коротко

Всесвітній рейтинг вартості життя EIU оновлюють двічі на рік. У дослідженні порівнюють понад 400 індивідуальних цін на 138 продуктів і послуг у більше як 130 містах світу.

На рух позицій в рейтингу впливають зміни обмінного курсу місцевої валюти до долара, адже міста порівнюються з індексом Нью-Йорка, що є базовим містом.

Також вплив мають проблеми з ланцюжком постачання, коли нестача товарів стає причиною зростання цін в деяких категоріях. Зміни у способі життя, спричинені COVID, теж впливають на ціни.