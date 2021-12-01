Названо найдорожчі та найдешевші міста світу для життя – Київ теж у рейтингу
Джерело:The Guardian
Ізраїльське місто Тель-Авів було визнано найдорожчим для життя у світі. За рік воно піднялося на 5 сходинок вище та випередило міста, які раніше були лідерами – Париж, Гонконг і Цюрих.
Такий стрибок у рейтингу спричинений зміцненням національної валюти, шекеля, а також зростанням цін на транспорт і продукти. Про це свідчать дані оновленого звіту Economist Intelligence Unit (EIU).
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Найдорожчі міста світу для життя у 2021
- Тель-Авів, Ізраїль
- Париж, Франція
- Сінгапур
- Цюрих, Швейцарія
- Гонконг, Китай
- Нью-Йорк, США
- Женева, Швейцарія
- Копенгаген, Данія
- Лос-Анджелес, США
- Осака, Японія
Українська столиця – Київ – посіла 88 місце, піднявшись на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком, коли місто займало 101 сходинку.
Найдешевші міста світу для життя у 2021
Більшість з них розташовані на Близькому Сході, в Африці або в найбідніших частинах Азії.
Не у всіх містах відбулося підвищення цін. У багатьох, що внизу нашого рейтингу, ціни стагнували або навіть падали, почасти через те, що їх валюти ослабли стосовно долара США,
– заявив керівник рейтингу Упасана Дутт.
Так, згідно з результатами звіту, найдешевшим містом для життя, як і торік, визнано Дамаск (Сирія). У слід за ним, Триполі в Лівії й Ташкент, столиця Узбекистану.
Зазначається, що найбільше "здешевлення" відбулося в Римі – з 16 позиції місто перейшло на 48.
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Рейтинг вартості життя EUI: коротко
Всесвітній рейтинг вартості життя EIU оновлюють двічі на рік. У дослідженні порівнюють понад 400 індивідуальних цін на 138 продуктів і послуг у більше як 130 містах світу.
На рух позицій в рейтингу впливають зміни обмінного курсу місцевої валюти до долара, адже міста порівнюються з індексом Нью-Йорка, що є базовим містом.
Також вплив мають проблеми з ланцюжком постачання, коли нестача товарів стає причиною зростання цін в деяких категоріях. Зміни у способі життя, спричинені COVID, теж впливають на ціни.