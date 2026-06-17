Ці місця не набридають навіть після першої подорожі: українка назвала свої фаворити в Європі

Буває, що після подорожі до певного місця вже не виникає бажання повертатися. Здається, що всі цікаві локації побачені, а головні враження вже залишилися позаду. Але є напрямки, які працюють зовсім інакше: туди хочеться їхати знову і знову, адже навіть після кількох поїздок здається, що там ще залишилося безліч місць для відкриттів.

Українська тревел-блогерка darynasworld поділилася списком європейських локацій, куди без вагань повернулася б знову. Вона розповіла про країни та острови, які настільки вразили її атмосферою, природою та незвичайними краєвидами, що хотіла б знову вирушити туди хоч завтра.

Дивіться також Туристка ризикнула відвідати "найнебезпечніше місто у світі" – та була у повному захваті

Які країни Європи вразили українку найбільше та чому?

Одним із таких місць став Лансароте – острів, який за розміром приблизно як Київ, але створює відчуття подорожі на іншу планету. Формально це територія Європи, проте географічно вона розташована значно ближче до Африки. Тут понад 300 вулканів, чорні пляжі та величезні лавові поля, через які пейзажі острова зовсім не схожі на звичайні європейські курорти.

Також блогерка згадала Норвегію, зазначивши, що жодні фото чи відео не можуть передати справжню красу цієї країни. Водночас у неї залишився незакритий гештальт – через каменепад їй так і не вдалося дістатися знаменитого Язика Троля.

Найцікавіші країни Європи для подорожей / інстаграм darynasworld

Окреме місце у списку зайняв Тенеріфе. Туди вона хотіла б повернутися за неймовірним різноманіттям природи: за один день там можна побувати біля океану, пройтися серед пальм, а потім опинитися серед вулканічних пейзажів, які зовсім не нагадують типову Іспанію.

Серед улюблених напрямків також опинилася Португалія. Блогерка назвала її ідеальним балансом для подорожі: океан, красиві міста, мальовнича природа, смачна їжа та спокійна атмосфера без постійного відчуття поспіху.

Дивіться також Досвідчений турист назвав 3 пляжні курорти у Європі, у які він не радить їхати

Ще одним особливим напрямком стала Ісландія. Для дівчини це була одна з найбільш незвичайних подорожей у житті, адже там буквально кожні кілька хвилин змінюються краєвиди: величезні водоспади, чорні пляжі, льодовики та зовсім інша природа.