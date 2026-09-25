У найсухішій пустелі світу раптово зацвіли яскраві квіти: фантастичне відео

Пустеля Атакама, яка розташована на півночі Чилі, вважається найсухішим місцем на планеті. Тут є ділянки, на яких дощ не падав вже цілими століттями. Однак зараз засушлива пустеля перетворилася на справжнє квітуче поле.

Прямо зараз Атакама переживає рідкісне "цвітіння пустелі" – на безкраїх сухих пісках виросли фіолетові, жовті та білі квіти. Про це повідомляє iflscience.

Чому зацвіла найсухіша пустеля планети?

Дощі над Атакамою – рідкість. Пустеля розташована між Андами та прибережним гірським хребтом, а тому над нею виникає подвійний "дощовий бар'єр": волога з Амазонії не проходить через гори, а опади з Тихого океану не досягають внутрішніх районів.

Хоч Атакама і є найсухішим місцем на Землі, та іноді вона перетворюється на одне з найяскравіших місць. Річ у тому, що ґрунті Атаками роками зберігається насіння місцевих рослин. Воно витримує екстремальну температуру і майже повну відсутність вологи, очікуючи у стані спокою сприятливих умов. Як тільки у пустелі випаде рясний дощ, насіння починає швидко проростати.

Для масштабного цвітіння необхідно, щоб випало щонайменше 15 міліметрів дощу. Тоді пустеля вкривається понад 200 видами квітів, а довкола них з'являються комахи-запилювачі та птахи. Так найсухіша пустеля на короткий період стає справжнім зеленим оазисом.

Саме це і сталося днями. Цього року регіон зіштовхнувся з сильними опадами через явище Ель-Ніньйо у східній частині Тихого океану. Причому, в деяких районах Південної Америки цього сезону випало аж 180 міліметрів опадів, але для Атаками це стало справжнім благословенням.

Пік цвітіння пустелі прогнозують на жовтень. Яскраві квіти можуть покрити аж 15 тисяч кілометрів квадратних. Місцева влада вже готується до зростання туризму.

У пустелі Атакама зацвіли квіти: відео BBC

За останні 40 років Атакама цвіла близько 15 разів, а траплялося це кожні 3 – 10 років. Востаннє пустеля перетворилася на квітуче поле у 2025 році, а до цього – у 2022 році.