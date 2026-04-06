Укр Рус
Travel Цікаві місця України У Львові зацвіла найстаріша магнолія: де та коли можна помилуватись цією красою
6 квітня, 14:11
3
Оновлено - 14:16, 6 квітня

Мілена Бордакова
Основні тези
  • У домі Франка розцвіла найстаріша магнолія Львова, яка стала популярною фотолокацією.
  • Фотосесії на мобільні телефони дозволені без обмежень, а бронювання професійних зйомок коштує 500 гривень за годину.

У Львові зацвіла одна з найочікуваніших весняних локацій – це найстаріша магнолія міста у саду дому Франка, біля якої вже почали збиратися відвідувачі та фотографи.

Станом на 5 квітня 2026 року у домі Франка розцвіла найстаріша магнолія Львова, розповідається в одному з постів lviv.city.guide. Побачити її можна у саду музею – і це вже одна з найпопулярніших весняних фотолокацій міста. 

Коли відкритий дім Франка, щоб побачити цвітіння найстарішої магнолії у Львові?

Якщо ви професійний фотограф або фотографка, варто заздалегідь забронювати час для фотосесії. Зробити це можна щодня з 10:00 до 17:00 за передчасним бронюванням. Вартість 500 гривень за годину.

У Львові розцвіла найстаріша магнолія / інстаграм lviv.city.guide

Для аматорських фотосесій попереднє бронювання не потрібне. Фото біля магнолії входить у вартість вхідного квитка до музею: 100 гривень для дорослих та 50 гривень пільговий, зазначає dim_franka.

Дім Франка у Львові / інстаграм dim_franka

Важливо: фотосесії на мобільні телефони дозволені без обмежень. Водночас професійна зйомка без попередньої реєстрації (навіть із використанням професійної техніки) може бути обмежена адміністрацією музею.

  • Адреса розташування: вулиця Івана Франка, 150, 152, Львів, Львівська область, 79000.

Де ще можна побачити цвітіння магнолій?

  • У Києві розпочалося цвітіння магнолій та сакур. Період цвітіння триває близько двох тижнів залежно від виду дерев і погодних умов. Наприклад, у Деснянському районі магнолії можна побачити: у парку із водними об'єктами на проспекті Романа Шухевича та у парку "Кіото". А у Дарницькому районі: у парку Партизанської слави та у парку Воїнів-інтернаціоналістів.

  • Або ж, де на Закарпатті побачити цвітіння магнолій. Наприклад, в Ужгороді магнолії найкраще цвітуть на вулиці Капушанській, а в Мукачеві – на вулиці Івана Маргітича біля центральної площі.

Часті питання

Де можна побачити найстарішу магнолію у Львові?

Яка вартість професійної фотосесії біля магнолії у Львові?

Чи потрібне попереднє бронювання для аматорських фотосесій біля магнолії?

