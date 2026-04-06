У Львові зацвіла найстаріша магнолія: де та коли можна помилуватись цією красою
У Львові зацвіла одна з найочікуваніших весняних локацій – це найстаріша магнолія міста у саду дому Франка, біля якої вже почали збиратися відвідувачі та фотографи.
Станом на 5 квітня 2026 року у домі Франка розцвіла найстаріша магнолія Львова, розповідається в одному з постів lviv.city.guide. Побачити її можна у саду музею – і це вже одна з найпопулярніших весняних фотолокацій міста.
Коли відкритий дім Франка, щоб побачити цвітіння найстарішої магнолії у Львові?
Якщо ви професійний фотограф або фотографка, варто заздалегідь забронювати час для фотосесії. Зробити це можна щодня з 10:00 до 17:00 за передчасним бронюванням. Вартість 500 гривень за годину.
У Львові розцвіла найстаріша магнолія / інстаграм lviv.city.guide
Для аматорських фотосесій попереднє бронювання не потрібне. Фото біля магнолії входить у вартість вхідного квитка до музею: 100 гривень для дорослих та 50 гривень пільговий, зазначає dim_franka.
Дім Франка у Львові / інстаграм dim_franka
Важливо: фотосесії на мобільні телефони дозволені без обмежень. Водночас професійна зйомка без попередньої реєстрації (навіть із використанням професійної техніки) може бути обмежена адміністрацією музею.
- Адреса розташування: вулиця Івана Франка, 150, 152, Львів, Львівська область, 79000.
Де ще можна побачити цвітіння магнолій?
У Києві розпочалося цвітіння магнолій та сакур. Період цвітіння триває близько двох тижнів залежно від виду дерев і погодних умов. Наприклад, у Деснянському районі магнолії можна побачити: у парку із водними об'єктами на проспекті Романа Шухевича та у парку "Кіото". А у Дарницькому районі: у парку Партизанської слави та у парку Воїнів-інтернаціоналістів.
Або ж, де на Закарпатті побачити цвітіння магнолій. Наприклад, в Ужгороді магнолії найкраще цвітуть на вулиці Капушанській, а в Мукачеві – на вулиці Івана Маргітича біля центральної площі.
