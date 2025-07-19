Пляжі на Тенерифе відомі своїм вулканічним піском, але саме ця пляжна зона має золотий піщаний берег. Хоча в пік сезону там може бути людно, для шукачів сонця – це ідеальне місце, пише 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Який пляж на Тенерифе є найсонячнішим?

Плайя-де-лас-Тересітас був визнаний найкращим місцем на Тенерифе для любителів сонця. Під час аналізу експерти з подорожей враховували такі фактори, як кількість сонячних годин та середня температура повітря.

Пляж Тересітас вразив своєю середньодобовою кількістю сонячних годин – аж 10 годин 37 хвилин – та приємною температурою у 26 градусів.

Це не лише найсонячніший пляж, але й один із найкрасивіших на Тенерифе. Усе завдяки блакитній, а часом бірюзовій, воді під переливами сонця, і м'яким золотистим берегам, що обсаджені пальмами.



Плайя-де-лас-Тересітас / Фото "Вікіпедія"

Цікаво, що пляж не природний, а штучний – його облаштували в 1970-х роках. Колись це було традиційне узбережжя зі смугою чорного піску. Там працював приватний спа-центр, а також туди приїжджали серфери. Однак чорний пісок на цьому пляжі, як і на сусідніх, фактично вичерпали як будівельний матеріал. Тоді й місцева влада й почала облаштовува штучний пляж.

Спочатку на пляж Тересітас привезли пісок із Сахари, тоді встановили хвилерізи, щоб зона була безпечною для відпочинку з дітьми. Власне, такий крок справді зробив це місце популярним для сімейного відпочинку.

Пляж Тересітас на Тенерифе: карта

На пляжі розвинена туристична інфраструктура: є бари, ресторани, зони для веслування та дайвінгу, а також стоянка на понад 100 автомобілів.

Загалом, Тересітас посів четверте місце в рейтингу найсонячніших пляжів Європи. Перше місце здобув пляж Олюденіз у Фетхіє, Туреччина. Друге місце – пляж Ентоні Квінн Бей на Родосі, а третє – Пляж Ніссі на Айя-Напі, Кіпр.