Найпопулярніші озера України для сімейного відпочинку: мальовнича добірка

Завтра, 15 травня, відзначається Міжнародний день сім'ї. Оскільки свято випадає на вихідний день, найкращий варіант – провести його на природі.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам підбірку неймовірно красивих озер у різних куточках України, які варто відвідати. Навіть не вагайтеся – вирушайте у мандрівку разом зі своїми близькими.

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Синевир

Вважається одним з найкрасивіших озер в Карпатах і однією з найцікавіших пам'яток Закарпаття. Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі таємниці Морського ока.

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів, а глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 22 метрів. На думку вчених, озеро утворилося за часів післяльодовикового періоду.

Сьогодні навколо озера існує природний Національний парк, заснований тут ще на початку 90-х років, площа якого становить майже 5 гектарів.

Шацькі озера

Це унікальний природний комплекс, аналогів якому у Європі немає. Всього озер понад тридцять. В оточенні лісу заховані найкрасивіші водні строї, які розташовані на території понад 32 гектари. З 1983 року вони отримали статус Національного природного парку.

Озеро Світязь

Найбільше з Шацьких озер і відоме в Україні як найглибше прісноводне озеро. Також найпопулярніше серед відпочивальників, оскільки вода в озері дуже чиста і прозора. Склад води містить срібло і гліцерин, завдяки чому шкіра після плавання стає м'якою і гладкою. У давнину воду зі Світязя набирали та везли німецьким паннам, щоб вони прийняли ванну.

Тут мілка вода уздовж узбережжя, що робить привабливим відпочинок з дітьми. Однією з особливостей озера є острів, площа близько 7 гектарів. Працівники SCNP контролюють його, щоб зберегти там незайману природу через гніздування птахів.

Сиваш

Одне з найпопулярніших озер в Україні розташоване у Херсонській області. Кажуть, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря.