20 країн світу, які переживають справжній туристичний бум: ось куди зараз варто їхати

Туристичні вподобання змінюються дуже швидко. Якщо ще кілька років тому мандрівники здебільшого обирали перевірені курорти та популярні європейські столиці, то сьогодні вони відкривають для себе нові напрямки. Одні країни стрімко набирають популярності завдяки доступним цінам, інші – через унікальну природу чи розвиток туристичної інфраструктури.

У звіті OECD Tourism Trends and Policies 2026 проаналізували кількість прибуттів іноземних туристів у країни упродовж 2019 – 2025 років і на основі цього склали рейтинг з 20 країн, які переживають найбільший туристичний бум.

Хто очолив рейтинг країн, у яких найбільше зростає туризм?

На першому місці опинилася найбільша арабська держава Саудівська Аравія. Кількість туристів, які її відвідують, зросла аж на 67% у порівнянні з 2019 роком. Таке стрімке зростання пов'язують із реалізацією державної програми Vision 2030, яка покликана зменшити залежність економіки від нафти.

У межах цієї програми Саудівська Аравія спростила отримання туристичних віз, збільшила авіасполучення зі світом та багато вкладалася у розвиток культурних пам'яток і туристичних об'єктів.

Усе більше туристів відвідують Саудівську Аравію / Фото Depositphotos

На другому місці у рейтингу – африканське Марокко. Країні вдалося наростити туризм на 53% за останні 6 років. Зауважимо, що українцям потрібна віза, аби потрапити в Марокко. Оформити її можна через консульстство у Варшаві, оскільки дипломатична установа Марокко в Києві не працює ще від початку повномасштабної війни.

Гори у Марокко / Фото Depositphotos

Завжди популярний серед українських туристів Єгипет несподівано опинився у трійці країн, які переживають туристичний бум. У цій країні туризм зріс вже на 47%.

До речі, раніше ми детально розповідали про всі найпопулярніші курорти Єгипту і як обрати той, який найкраще підійде саме для вас. Від вдалого вибору курорту дуже залежать загальні враження від поїздки, адже хтось хоче просто відпочивати на території готелю, а для когось важливі екскурсії і активне нічне життя.



Відпустка у Єгипті / Фото Depositphotos

Які ще країни стрімко набирають популярності серед туристів?

Бразилія – туризм зріс на 46%. Колумбія – 45%. Японія – 34%. Чилі – 33%. Норвегія – 28%. Сербія – 27%. Данія – 22%. Туреччина – 21%. Португалія – 20%. Люксембург – 19%. Словенія – 16%. Іспанія – 16%. Ісландія – 14%. Франція – 12%. Греція – 11%. Нідерланди – 11%. Швеція – 11%.

Що цікаво, найбільше зростання спостерігається у раніше непопулярних країнах. Це лиш вкотре підкреслює тенденцію, що туристи втомилися від попсових локацій і шукають унікальних вражень.