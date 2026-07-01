Без Риму і Барселони: 6 міст Європи, які визнали найкрасивішими у 2026 році

Європа – це точно найпопулярніший континент серед туристів. Вона приваблює мандрівників своєю історією, архітектурою та курортами на різний смак і гаманець. У свіжий рейтинг 10 найкрасивіших міст світу потрапили одразу 6 європейських міст, що лише підтверджує популярність цього напрямку.

Видання Time Out опитало 24 тисячі людей і на основі їхніх відгуків склало рейтинг найкрасивіших міст світу. Цікаво, що голосувати мали саме місцеві мешканці – вони оцінювали наскільки красивим є місто, в якому вони живуть.

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Які міста Європи визнали найкрасивішими у 2026 році?

6 місце – Рига, Латвія

Більшість людей не очікували побачити у рейтингу столицю Латвії. Ригу точно не назвеш популярним туристичним містом, але саме в цьому її найбільша перевага. Тут нема натовпів туристів, а тому можна сповна насолодитися атмосферою міста і без перешкод оглянути всі історичні пам'ятки та туристичні локації.

Панорама на Ригу / Фото Depositphotos

5 місце – Порту, Португалія

Друге за величиною місто Португалії зачаровує старовинними кварталами і краєвидами на річку Дору. Історичний центр внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і відомий вузькими вуличками, барвистими будинками та величними храмами. Туристи приїжджають сюди, щоб відвідати знамениті винні льохи та скуштувати справжній портвейн. Символом міста є міст Луїша I, з якого відкривається красива панорама на Порту.

Барвисте місто Порту / Фото Depositphotos

4 місце – Париж, Франція

Попри те, що Париж є одним із найпопулярніших туристичних напрямків світу, його мешканці також високо оцінюють красу рідного міста. Французька столиця приваблює численними музеями та неймовірною архітектурою. Тут розташовані десятки всесвітньо відомих пам'яток, серед яких Ейфелева вежа, Лувр і Собор Паризької Богоматері.

Окрім відвідування культових місць, туристам варто неспішно погуляти набережними Сени та відкрити для себе затишні райони далеко від головних маршрутів.

Романтичний Париж / Фото Depositphotos

3 місце – Стокгольм, Швеція

Стокгольм розкинувся на 14 островах, з'єднаних десятками мостів, через що його нерідко називають "Північною Венецією". Місто поєднує сучасну скандинавську архітектуру з добре збереженим історичним центром. Тут можна прогулятися королівськими палацами, відвідати музеї світового рівня або вирушити на прогулянку архіпелагом, що налічує тисячі островів.

Стокгольм визнали одним з найкрасивіших міст Європи / Фото Depositphotos

2 місце – Лісабон, Португалія

Одразу два міста Португалії потрапили до рейтингу. Столиця опинилася вище і посіла друге місце серед найкрасивіших міст Європи. Це не просто так, адже в Лісабоні панує особлива атмосфера. Це місто вражає мальовничими пагорбами, оглядовими майданчиками та жовтими ретротрамваями.

Ще одна велика перевага Лісабону – це близькість до Атлантичного океану. Тут можна поєднати прогулянки містом з відпочинок на узбережжі. Крім того, Лісабон є чудовою базою для одноденних поїздок до Сінтри та мису Рока.

Ретротрамваї – символ Лісабону / Фото Depositphotos

1 місце – Единбург, Шотландія

Единбург цілком справедливо заслужив перше місце у рейтингу, адже такої готичної і середньовінчної атмосфери у поєднанні з неймовірною природою нема більше ніде. Місто настільки красиве, що його легко сприйняти за декорації до фільму. Одним з головних символів столиці Шотландії є Единбурзький замок, який височіє над містом. А також тут можна прогулятися вулицею Вікторії, яка стала прототипом знаменитої Алеї Діаґон з "Гаррі Поттера".

Единбурзький замок / Фото Depositphotos

Популярні туристичні столиці Європи й надалі залишаються безпрограшним вибором для мандрівників, однак цей рейтинг доводить, що красу міста найкраще можуть оцінити ті, хто живе в ньому щодня. Саме тому до списку потрапили напрямки, які вражають не лише пам'ятками архітектури, а й атмосферою й комфортом.