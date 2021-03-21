Шварцвальд та Монтеверде: дивовижні ліси планети, які вразять найзатятішого мандрівника – фото

Сьогодні, 21 березня, в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів. Саме тому ми підготували для вас добірку найдивовижніших лісів планети, які вражають атмосферністю та своїми пейзажами. Тут і пишні тропічні ліси, і дива на воді, і стародавні лісові хащі та ще багато чого цікавого.

Всесвітній день захисту лісів був заснований в 1971 році. Відтоді щорічно з ініціативи ООН він відзначається як привід проінформувати суспільство про важливість збереження лісів.

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Найгарніші ліси світу

Чорний Ліс (Шварцвальд), Німеччина

Робити добірку й залишити осторонь цей парк неможливо, адже він вважається ще й одним з найінстаграмніших у світі. Чому така назва? Хвойна хаща майже не пропускає сонячне світло через крони дерев, тому його прозвали Чорним.

Шварцвальд – це загадкові гірські вершини, річки, озера, мости, водоспади, пішохідні доріжки, маршрути для гірських велосипедистів, бігові лижні траси та унікальні куточки абсолютно дикої природи.



Чорний ліс / Фото: УНІАН

Халлербос (Синій ліс), Бельгія

Приблизно за 16 кілометрів від Брюсселя розташоване дуже популярне місце відпочинку серед туристів та місцевих – Синій ліс. Таке забарвлення він отримує завдяки міріадам дзвіночків, які цвітуть тут у квітні – травні.



Ліс Халлербос / Фото: reddit.com

Лісовий заповідник Монтеверде, Коста Ріка

Монтеверде Клауд щорічно відвідують близько 70 тисяч туристів. Що приваблює їх до цього лісу? Тут росте понад 2,5 тисячі видів рослин, вміщуючи найбільшу кількість видів орхідей у світі (понад 500). А також мешкають 100 видів ссавців, 400 видів птахів, 120 видів рептилій і земноводних.



Ліс Монтеверде Клауд / Фото: hisour.com

Національний лісовий парк Чжанцзяцзе, Китай

Улін'юань – мальовничий район, відомий природними колонами з піщанику (деякі висотою досягають понад 800 метрів). Краєвиди, які відкриваються в заповіднику панорами настільки дивовижні, що при створенні неймовірних пейзажів планети Пандора – і зокрема, легендарних літаючих скель – з голлівудського блокбастера "Аватар" кінорежисер Джеймс Кемерон надихався саме видами Улін'юань.



Національний лісовий парк Чжанцзяцзе / wantsee.world

Отзаррета, Країна Басків, Іспанія

Дерева у цьому лісі повністю покриті мохом. Через туманну атмосферу ліс може здатися трохи примарним і загадковим, але насправді тут хочеться блукати і блукати, але не заблукати. Природний ландшафт складається з втікачів-струмків і розсипаного листя.



Ліс Отзаррета / Фото: 1zoom.ru

Ліс Кров Дракона, Йемен

Це один з найбільш незвичайних лісів у світі. Він відомий своїми Драконовими деревами, які більше схожі на летючі тарілки, або ж парасольки. Популярність дерева отримали вже в стародавні часи завдяки своєму криваво-червоному соку. Місцеві його використовують для лікування практично будь-яких захворювань. Ці дерева стають надзвичайно уразливими, оскільки острів стає посушливим через зміни клімату.



Ліс Кров Дракона / Фото: pinterest.com

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Бамбуковий ліс Сагано, Японія

Арашіяма, що на околиці Кіото, приваблював туристів ще з VIII століття. Бамбуковий ліс Сагано займає значну частину парку, що отримав статус національного історичного заповідника мальовничої краси. Тут, прогулюючись стежкою, по обидва боки вас оточує стіна з височезного бамбука.



Бамбуковий ліс Сагано / Фото: myplanet.com.ua