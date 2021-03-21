Шварцвальд та Монтеверде: дивовижні ліси планети, які вразять найзатятішого мандрівника – фото

Джерело:24 канал
Сьогодні, 21 березня, в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів. Саме тому ми підготували для вас добірку найдивовижніших лісів планети, які вражають атмосферністю та своїми пейзажами. Тут і пишні тропічні ліси, і дива на воді, і стародавні лісові хащі та ще багато чого цікавого.
Всесвітній день захисту лісів був заснований в 1971 році. Відтоді щорічно з ініціативи ООН він відзначається як привід проінформувати суспільство про важливість збереження лісів.
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Робити добірку й залишити осторонь цей парк неможливо, адже він вважається ще й одним з найінстаграмніших у світі. Чому така назва? Хвойна хаща майже не пропускає сонячне світло через крони дерев, тому його прозвали Чорним.
Шварцвальд – це загадкові гірські вершини, річки, озера, мости, водоспади, пішохідні доріжки, маршрути для гірських велосипедистів, бігові лижні траси та унікальні куточки абсолютно дикої природи.
Чорний ліс / Фото: УНІАН
Приблизно за 16 кілометрів від Брюсселя розташоване дуже популярне місце відпочинку серед туристів та місцевих – Синій ліс. Таке забарвлення він отримує завдяки міріадам дзвіночків, які цвітуть тут у квітні – травні.
Ліс Халлербос / Фото: reddit.com
Монтеверде Клауд щорічно відвідують близько 70 тисяч туристів. Що приваблює їх до цього лісу? Тут росте понад 2,5 тисячі видів рослин, вміщуючи найбільшу кількість видів орхідей у світі (понад 500). А також мешкають 100 видів ссавців, 400 видів птахів, 120 видів рептилій і земноводних.
Ліс Монтеверде Клауд / Фото: hisour.com
Улін'юань – мальовничий район, відомий природними колонами з піщанику (деякі висотою досягають понад 800 метрів). Краєвиди, які відкриваються в заповіднику панорами настільки дивовижні, що при створенні неймовірних пейзажів планети Пандора – і зокрема, легендарних літаючих скель – з голлівудського блокбастера "Аватар" кінорежисер Джеймс Кемерон надихався саме видами Улін'юань.
Національний лісовий парк Чжанцзяцзе / wantsee.world
Дерева у цьому лісі повністю покриті мохом. Через туманну атмосферу ліс може здатися трохи примарним і загадковим, але насправді тут хочеться блукати і блукати, але не заблукати. Природний ландшафт складається з втікачів-струмків і розсипаного листя.
Ліс Отзаррета / Фото: 1zoom.ru
Це один з найбільш незвичайних лісів у світі. Він відомий своїми Драконовими деревами, які більше схожі на летючі тарілки, або ж парасольки. Популярність дерева отримали вже в стародавні часи завдяки своєму криваво-червоному соку. Місцеві його використовують для лікування практично будь-яких захворювань. Ці дерева стають надзвичайно уразливими, оскільки острів стає посушливим через зміни клімату.
Ліс Кров Дракона / Фото: pinterest.com
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Арашіяма, що на околиці Кіото, приваблював туристів ще з VIII століття. Бамбуковий ліс Сагано займає значну частину парку, що отримав статус національного історичного заповідника мальовничої краси. Тут, прогулюючись стежкою, по обидва боки вас оточує стіна з височезного бамбука.
Бамбуковий ліс Сагано / Фото: myplanet.com.ua